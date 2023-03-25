Tunus Açıklarında 2 Düzensiz Göçmenin Daha Cesedine Ulaşıldı

Tunus açıklarında İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora olması sonucu kaybolan düzensiz göçmenlerden 2’sinin daha cesedine ulaşıldı.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, düzensiz göçmen ve yasa dışı göç girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçleri tarafından Perşembe ve Cuma günleri Sfaks açıklarında düzenlenen arama kurtarma çalışmaları neticesinde biri bebek, 4’ü çocuk olmak üzere 9 Sahra Altı Afrika ülkesi vatandaşı göçmenin cesedine ulaşıldı. Ayrıca operasyonlar sonucunda engellenen 79 düzensiz göç girişiminde 9’u Tunuslu diğerleri Sahra Afrika Altı ülkelerinden olmak üzere 2 bin 982 göçmen gözaltına alındı.” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin sahil kesiminde, operasyonların devam ettiğini aktaran Cebabli, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Cebabli, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, tekneleri batan düzensiz göçmenlerden biri bebek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi ise 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, son 48 saatte Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 5 teknenin alabora olduğunu, tekneden denize düşen 4 kişinin kurtarıldığını ve teknede yolculuk yapan diğer 34 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Vira Haber

