Tunus’ta  "Balık Bayramı" coşkusu

Başkent Tunus'ta göl ile denizin birleştiği bir noktada yer alan, balıkçılığı ve balık restoranlarıyla meşhur Halk el-Vadi (La Goullette) semtindeki restoranlar, bayram dolayısıyla gerçekleştirilen festival kapsamında müşterilerine birbirinden lezzetli balıkları çok uygun fiyatlarla tadabilme imkanı sunuyor.

Festival kapsamında düzenlenen fener alayı, konserler ve animasyon gösterileri gibi etkinliklerin cuma gecesine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Balıkçıları koruyan "Trapanili Madonna"

Balık Bayramı kutlamaları Sicilya Adası'ndaki Trapani kentinden gelen göçmenlerin Halk el-Vadi'de kurduğu kiliseden "Trapanili Madonna" ikonunun çıkartıldığı bir ayin ile başladı.

Tunuslu gazeteci Hatem Buriyal, Tunus'un "Küçük Sicilya" diye de anılan Halk el-Vadi bölgesindeki kiliseden "Trapanili Madonna" ikonunun çıkarılması geleneğinin 1909 yılına kadar dayandığını söyledi.

İtalya'nın Trapani kentinden gelen işçilerin, kutsal kabul ettikleri "Trapanili Madonna" geleneğini yaşattığını dile getiren Buriyal, tören sırasında "Madonna" ikonunun semt içinde dolaştırıldıktan sonra limana götürülerek burada dualar edildiğini akabinde ise kiliseye geri konulduğunu anlattı.

Buriyal, bu törenlere, Halk el-Vadi'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan tüm dinlerden halkın katıldığını, Madonna'nın aynı zamanda balıkçıları ve gemicileri koruduğuna inanıldığını ifade etti.

Vira Haber