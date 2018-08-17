7 buçuk ayda 25 milyon yolcu taşıdı

167 yıldır İstanbullulara hizmet veren Şehir Hatları Vapurları, 2018 yılının ilk 7 buçuk ayında 25 milyon yolcu taşıdı. Bu rakamın Marmara Bölgesi'nin nüfusa eş değer olduğu belirtildi. 19. yüzyıldan bu yana 167 yıldır İstanbullulara hizmet vermekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne ciddi bir katkıda bulunuyor.

Avrupa ve Anadolu yakaları arasında artan ulaşım alternatiflerine rağmen Şehir Hatları vapur seferleri halen en çok tercih edilen ulaşım araçları arasındaki yerini koruyor. Kent içi deniz ulaşımında tercih edilen Şehir Hatlarını 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ağustos ayının ortasına kadar 25 milyon yolcu kullandı. Marmara Bölgesi'nin toplam nüfusu kadar insanı 7 buçuk ay gibi bir sürede taşıyan Şehir Hatları, yolculuk sırasındaki görsel zenginliği ile popüler bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor.

YILDA 219 BİN SEFER

Eminönü-Kadıköy seferini yapan gemi kaptanı Ahmet Telci, Şehir Hatlarının kültürel mirasa sahip çıktığını ifade ederek, "19. yüzyılın ortalarından günümüze 167 yıllık deneyimi temsil eder Şehit Hatları. Kültürel mirasımızın simgelerinden olan vapur, tersane ve iskelelerle beraber İstanbul ulaşımında alternatif oluşturur. Şehir Hatları olarak araç ve yolcu taşıyoruz. 50'ye yakın iskelede günlük 600 sefer yapmaktayız. Bu da yıllık 219 bin sefer demektir. 1 Ocak 2018'den günümüze yaklaşık Marmara nüfusu kadar 25 milyon yolcu taşıdık" dedi. Vatandaşlar da vapurları kullanma sebeplerinin ulaşım kolaylığı, boğaz manzarası ve İstanbul siluetini seyretme olduğunu kaydetti.

Vira Haber