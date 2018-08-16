Antalya’da Orfoz ve Lagos denetimi

Antalya’da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik yoğun denetimlerini sürdüren ekipler, kaçak avlanmaya da göz açtırmıyor. Çok sayıda balıkçı barınağı, avlanma tekneleri ve restoranları denetleyen kontrol görevlileri, nesilleri tehlike altında olması nedeniyle av yasağı bulunan Orfoz ve Lagos balığı avlayan veya satan kişilere işlem uyguladı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in destekleriyle daha etkin bir denetim yapılabilmesi için su ürünleri avcılık kontrol botu alındı. Bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında hem kara hem denizde balık türlerinin bulunabileceği noktalarda yapılan 3 bin 27 denetimde 67 bin 844 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

1 Eylül 2016’da başlayan yasağın, 31 Ağustos 2020’ye kadar süreceği, yasağa uymayanlara bin 113 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. Kent merkezi ve ilçeler olmak üzere denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

"Popülasyonları azalıyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Orfoz ve Lagos balıklarının kıyı ve kayalık alanlarda yaşayan ekonomik değeri yüksek türler olduğunu belirtti. Aşırı avlanma nedeniyle bu balık türlerinin sayısında azalma olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Gökoğlu, "Popülasyonları azalıyor. O nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı 2 yıl önce avlanmalarına 4 yıllık sürede yasak getirdi. Bu balıklar diğer balıklar gibi çok fazla çoğalmıyor. Sularımızda fazla yoktur. Tüm balıkçılarımız, bu balıklar ağlarına ya da oltalarına takıldığı zaman yaşam alanlarına geri bırakmasını istiyoruz” dedi.

Vira Haber