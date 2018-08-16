Ereğli tersaneleri için müjdeli haber

Erdemir'in ticaretinde Türk lirasına dönerek milli duruşun gösterilmesini gerektiğini belirten Keleş, "Bölgemizde en büyük istihdam sağlayan kuruluş olan Erdemir, endüstri bölgesi ilan edilen alanlara yeni yatırımlar yapmasıdır. Üzülerek görüyoruz ki Ereğli'de yeni bir yatırım yok" dedi.

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdemir'e Türk lirasına dönüş yaparak milli duruşunu göstermesi gerektiğine değinen Keleş, tersaneler bölgesinde ise 2 geminin önümüzdeki günlerde yanaşarak bakım onarım yaptıracağını müjdeledi.

TÜRK LİRASINA DESTEK

Keleş'in açıklamaları şu şekilde: "Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak devletimizin hükümetimizin yanındayız, destek olmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Son dönemde yaşadığımız finansal zorlukları hep birlikte aşacağız. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönemdeyiz. Bunun çözümü de sıkı bir para politikasını desteklemek, tasarruf tedbirlerini içeren mali politikaların en kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Çok çalışmak, üretmek sorunu çözecektir. Bunun ile ilgili alınması gereken bir takım önlemler var. Milli duruşumuz gereği euro ve dolarla yapılan satışların Türk lirasına dönmeyi arzu ediyoruz.

ERDEMİR'E ÇAĞRI

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Erdemir'in öncülük etmesini istiyoruz. Erdemir'in güneydeki fabrikası üretiminin yarısını yuvarlak demir geri kalan kısmını yassı çelik olarak üretiyor. Yuvarlak demirden kastettiğimiz inşaat demiri, bunu Türk lirasından satıyor, yassı demiri dolar ile satıyor. Burada Erdemir öncülük ederse sektördeki diğer üreticiler de Erdemir'e uyma zorunluluğu içerisinde olur ve Türk lirasına olan güveni arttırmış oluruz. Bir şekilde artık milli duruşumuzu yapmamız gerekiyor.

"ERDEMİR YATIRIM YAPSIN"

Geçtiğimiz hafta sonu TOBB'un düzenlediği Karadeniz Bölge Odaları istişare toplantıları vardı. Katıldık, Karadeniz'de faaliyet gösteren tüm oda ve borsa başkanları vardı. Beklentiler paylaştı. Maalesef ilimizin geleceğe bakışı karamsar, bunu tekrar pozitife çevirmemiz gerekiyor. Bunun ile ilgili yatırımların artması gerekiyor. Bölgemizde en büyük istihdam sağlayan kuruluş olan Erdemir, endüstri bölgesi ilan edilen alanlara yeni yatırımlar yapmasıdır. Üzülerek görüyoruz ki Ereğli'de yeni bir yatırım yok. KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yapılan bildirimde İskenderun Fabrikası'na ÇED raporu için yani kapasiteyi arttırmak için başvuru yapılıyor, anladığımız yatırımlarını bir süre daha Ereğli'ye yapmayacağı İskenderun'a yapacağı yönünde. Biz burada yaşayanlar olarak fabrikamızın üretim kapasitesini arttırmasını yeni yatırım alanlarının oluşmasını arzu ediyoruz.

TERSANELERİN DURUMU

Bir taraftan güzel haberler de oluyor. Tersane bölgemizde gemi inşa üzerine yapılmıştı. Gemi inşaadaki talep olmayınca talep durunca tersanelerimiz işsiz kalmıştı, yüzde 10-15 doluluk oranında çalışıyorlardı. Geçen hafta bir acentemiz vasıtası ile bize talep geldi. Gümrüğe gelen talepti bu. İlçemize 2 gemi gelmek istedi, müsaade istediler. Burada zorluklar çıktı. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu arayarak durumu ilettik, kendisi de konunun muhatabı olarak ticaret bakanı ve gümrükler genel müdürlüğüne konuyu ilettirerek sorunun çözümünde yardımcı oldular ve sorun çözüldü. Ereğli tersanelerinde gemi bakım onarım yapılabilecek. Tuzla, Yalova'daki gibi havuzumuz yok ama boya gibi işlemlelri burada yapılabilecek. Resmi yazışmalar yapıldı, gemiler şuan açıktı, kendilerini ilgilendiren prosedürler var sonra gelecekler. Bu zor zamanlarda hedefimiz tersanecilere destek olmaktır. Haritada buraya bakım onarım olarak işaretlersek, sonuçta buraya gelecek olan gemiler dünyanın en büyük armatörlerinden birinin tekneleri. Ereğli limanını böylelikle ön plana çıkarmış oluruz.

Vira Haber