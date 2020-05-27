Tur Tekneleri Açılmak İçin Gün Sayıyor

Tüm yaşam alanlarını etkileyen Kovid-19 salgını, geçen sürede birçok sektörde olduğu gibi turizmde de hareketliliği yavaşlattı.

Kuşadası ve Çevresi Deniz Gezi Tekneleri Kooperatifi 2. Başkanı Ali Çolak, hareketlilik başlamadan önce Kovid-19 salgını nedeniyle tüm teknelerde dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Mutfak ve benzeri yerlerin yeniden elden geçirildiğini, teknedeki duş sistemlerini de artırdıklarını ifade eden Çolak, sektör olarak Kovid-19 sonrasına hazır olduklarını vurguladı.

Tur öncesi ve sonrası teknelerin dezenfekte edileceğini anlatan Çolak, "Sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilmesi için yolculara uyarıda bulunacağız. Yolcularımız, gönül rahatlığıyla turlara katılabilir." diye konuştu.

Çolak, haziran sonuna doğru teknelerin faal duruma geçeceğini umduklarını söyledi.

Vira Haber