Honda Marine Türkiye, Yeni Sezonda Deniz Tutkunlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor

Yeni sezona yeni ürünleriyle giriş yapan Anadolu Motor, marine ürün grubunu tek bir çatı altında topladığı http://www.anadolumotormarine.com/ web sitesini deniz severlerin kullanımına açtı. Yeni web sitesinde Honda Marine dıştan takma deniz motorlarının yanı sıra, Honda için özel olarak tasarlanan 4XC Serisi Ranieri teknelerin, H Serisi by Highfield botların ve satışını gerçekleştirdiği birçok marine ürün grubunu barındırıyor.

Tüm marine ürün grubuna kolayca erişim sağlanabilmesi için özel olarak tasarlanan web sitesinde, mobil uyumluluk, kullanıcı dostu ve yenilikçi ara yüz tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca detaylı ürün bilgileri, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video galerisi ve daha birçok özelliği ile deniz severlerin aradığı tüm bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlıyor.

Honda Marine üst düzey performans, kalite ve konfor sunuyor.

2,3 hp’den 250 hp’ye kadar uzanan 4 zamanlı Honda Marine dıştan takmalı deniz motorları, Anadolu Motor tarafından bu yıl satışa sunulan 4XC Serisi Ranieri tekneler ve H Serisi by Highfield botlar ile mükemmel uyum içerisinde çalışıyor.

Anadolu Motor, Honda Marine dıştan takma deniz motorlarında 5 yıl garanti veren tek firma olmakla birlikte, Türkiye’nin her bölgesinde kesintisiz servis ve yedek parça hizmeti sunuyor. Üst düzey hizmet anlayışı ve maksimum müşteri memnuniyeti ile daima deniz severlerin yanında.

Vira Haber