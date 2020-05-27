Dünyaca Ünlü Plaja, Yeni Düzen

Ramazan Bayramı sonrası hareketlenme bekleyen turizm sektörü "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.

Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar önlem amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda denize girmek isteyenler bundan böyle "sosyal mesafe" kuralına uyacak.

Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı.

Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.

Vira Haber