Gemi İnsanı Terfi Sınavları 1 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile, sınav salonlarında gerekli hijyen önlemlerinin alınması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanımına dikkat edilmesi şartı ile Gemi insanı Yeterlilik Belgesi Sınavları ile STCW değerlendirme sınavları, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü tekrar yapılmaya başlanacak.

Önceden randevu almış olan gemi İnsanların sınav hakları korunurken, sınav salonlarından Haziran ayı süresince yüzde 50 doluluk kapasitesi ile randevu alınabilecek.

Vira Haber