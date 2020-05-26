İMEAK DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Hakkı Şen İle Vira Sohbetleri'nin Konuğu Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor. Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri hız kesmeden devam ediyor.

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Oldu. Çetin, Antalya'da deniz turizmine dair bir çok önemli mesaj verdi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

INSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.