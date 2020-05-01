İstanbul’un Altın Avcısı

Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tunç, sudan çıkardığı altınları kuyumcuda bozdurarak sokak hayvanlarının mama ve diğer ihtiyaçlarını sağladığını söyledi.

Sokakta yaralı halde bulduğu bir köpeği veterinere götürmek ve tedavi masraflarını karşılamak için birçok kez daldığını belirten Tunç, bulduğu altınlar ile tedavi ettirdiği köpeğin ilk anları ile tedavi sonrası anlarını da kaydetti.

Görüntülerde tedavi sonrasında Tunç’u gören sevimli köpeğin mutluluğu ise gülümsetti. Diğer taraftan daha önce birçok kez Haliç’e daldığını söyleyen Tunç, Haliç’in altında çok ürktüğünü ve daha önceki dalışlarında hiç bu kadar korkmadığını söyledi. Tunç, su altında yaptığı aramalarda atın yüzük, para, değerli eşyalar, antika tabak, fotoğraf makinesi, telefon ve birçok eşyayı bulduğunu belirtti.

Dalmaya küçük yaşlarında başladığını ve bu vesile ile sokak hayvanlarına yardımcı olduğunu ifade eden Tunç, “Küçük yaştan beri dalış işi ile ilgileniyorum. Bu hobiye başlamadan önce de zaten hayvanlara yardımcı oluyordum. Hobiye başladıktan sonra yardımım biraz daha fazlalaştı ” şeklinde konuştu.

Vira Haber