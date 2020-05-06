Yeni Titanic'in Lansman Tarihi Belli Oldu

Hollywood tarihinde en çok izlenen filmlerden birine konu olan ve batmayacağı iddia edilen batık gemi olarak hafızalara kazınan Titanic, yeniden inşa edildi

Avustralyalı maden milyarderi Clive Palmer'ın şirketi Blue Star Line tarafından inşa organizasyonu süren geminin ilk duyurusu 2013’te yapılmıştı.

2022'DE LANSMANI YAPILACAK

The Mirror’a göre kesin tarih henüz netleşmemiş olsa da lansmanın 2022’de yapılması düşünülüyor

Titanic I, 1912’de Southampton ile New York arasındaki yolculuğunda buzdağına çarparak batmıştı. Yeni Titanic’in yaklaşık 2400 yolcu ve 900 gemi mürettebatı kapasiteli olması, ve dış görünümüyle eskisini andırsana iç donanım itibariyle zenginleştirilmiş teknoloji kullanılacağı açıklandı.

Vira Haber