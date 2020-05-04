ASELSAN'ın Ahtapot'u Denizlere İniyor

ASELSAN’ın deniz platformlarında keşif ve gözetleme için ürettiği Denizgözü-Ahtapot’un seri üretim sürecini tamamlayan 2 ürünü için fabrika testleri tamamlandı.

ASELSAN, Denizgözü-Ahtapot sistemini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçlarını göz önünde tutarak deniz platformlarına özel olarak üretildi. Daha önce teslimatları yapılan ASELFLIR-300D sistemi yerine görevlendirilmek için tasarlanan sistem, 2018'de teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu

Tamamen gemilere yönelik olan Denizgözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin haricinde atış kanalı olarak da kullanılabilir durumda. Lazer işaretleyiciyle desteklenen Denizgözü-Ahtapot, birden fazla hedef takibi yapabiliyor.

Vira Haber