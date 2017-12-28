Tur teknelerine kışlık bakım

Yaz boyunca hizmet eden tekne ve yatlar, bakımları için Karagözler Mahallesi'ndeki tersaneye kızak yardımıyla güçlükle çıkarılıyor. Tekne ve yatların, kurumasının ardından zımpara, boya, kalafatla macunlama yapılıyor. Detaylı bakımlarının ardından tekne ve yatlar turizm sezonuna hazır hale getiriliyor.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye'nin deniz turizmi açısından bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Fethiye ve Göcek Mahallesi'nin marinaların yoğun bir bölge olduğuna dikkati çeken Arıkan, "Teknelerin kışlık bakımları yapılıyor. Bakım yapılsa da burası da bir turizm alanı. Mevcutta başka yer olmadığı için zor şartlarda bakımları yapılıyor. Yoğun bir istihdam sağlanıyor. Her teknenin başında en az 3-5 kişi çalışıyor." dedi.

Bakım alanı kısıtlı olduğu için teknelerin kışlayamadan tekrar denize bırakıldığını aktaran Arıkan, teknelerin hepsinin kışlayabileceği ve bakımlarının daha temiz yapılabileceği alana kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Büyük özveriyle teknelerin bakımlarının yapıldığını anlatan Arıkan, "Yazın gelen turistlere iyi hizmet verebilmek, teknelerin güzel bakımdan geçmesiyle sağlanır. Bu tekneler sadece turizmcilerin değil bölgedeki birçok insanın ekmek teknesi. Bakım sırasında elektrikçi, boyacı, tekneleri çekenler birçok kişi buradan para kazanıyor." diye konuştu.

Çocukla ilgilenir gibi ilgileniyorlar

Tekneleri kızak yardımıyla denizden çeken Osman Orakçı, tekneleri zor şartlar altından sudan çektiklerini, yoldan geçirirken trafiği durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Yaz döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teknelerin çivilerine kadar detaylı bir bakımdan geçtiğini vurgulayan Orakçı, "Macun çekilir, kalafat yapılır, boyanır ve tamiratları yapılır. Çocukla ilgilenir gibi her birinin üzerinde detaylı çalışıyoruz. Tek amacımız herhangi bir sorun yaşamadan sezonun tamamlanması. Bakımlarının ardından tüm tekneler birer gelin gibi denize indiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tersanede bakım onarım işi yapan Recep Sökmen de kasımda sudan çıkartılan teknelerin nisana kadar bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Fethiye'de donanımlı bir tersane olmadığı için zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Sökmen, sabah başlanan bakım işinin akşam saatlerine kadar aralıksız devam ettiğini, yağmur yağdığında işlerin aksadığını kaydetti.

Vira Haber