Avustralya’da üç ‘bacaklı’ balık yakalandı

Avustralyalı Michelle Garside, yakaladığı üç ‘bacaklı’ balığın fotoğraflarını yerel bir topluluğun Facebook hesabından yayınladı. Genç kadın, 24 Aralık’ta yakaladığı balığın fotoğrafını çeker çekmez onu tekrar denize saldı. Garside, balığın boyunun yaklaşık 30 santim olduğunu yazdı.

Fotoğraflarda, siyah renkli canlının yüzgeçler dışında, ‘bacakları’ andıran üç uzantısı olduğu görülüyor. Yakalanan balığın 'kurbağa balık' cinsi olduğu iddia ediliyor.

Vira Haber