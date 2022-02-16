Turan Emeksiz Gemisi, 17 Yıl Sonra İstanbul'a Dönüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dönemin Güzelyalı belde belediyesince 2005 yılında 100 bin dolara satın alınan ve 15 yıldır gemi-otel olarak hizmet veren dünyanın son buharlı vapuru olan Turan Emeksiz gemisi, bedelsiz hibe olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesine geçti.

Geçtiğimiz Ekim ayında alınan Mudanya Belediye Meclisi kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz hibe edilen gemi, 17 yıldır konuşlandığı Güzelyalı Yat Limanı'ndan çekici marifetiyle yüzdürülerek İstanbul'a uğurlandı.

Müze, hastane veya kütüphane olarak değerlendirilmesi planlanan yolcu vapuru, Güzelyalı Yat Limanı'ndan İstanbul'a taşındı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gemiyi uğurlama töreninde, özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden olan Turan Emeksiz'in adını taşıyan geminin bir kültür varlığı olarak yaşatılmasında öncü olmalarının kendileri için büyük gurur olduğunu söyledi. Türkyılmaz, geminin İstanbul'a nakli konusunda Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar'a ve taşınma işlemini gerçekleştiren teknik ekibe teşekkür etti.