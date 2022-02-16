PN MİLGEM Projesi İçin Kritik Toplantı

PN MİLGEM Projesi 3. Proje Gözden Geçirme Toplantısı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ASFAT Binasında gerçekleştirildi. Toplantı; Pakistan Deniz Kuvvetleri 2. Başkanı Koramiral İmran Ahmed, DGMP Tümgeneral Usman Haq ve Karaçi Tersanesi Komutanı Ather Saleem’in katılımlarıyla Pakistan ve ASFAT heyetleri arasında gerçekleşti.

Taraflar yaşanan kovid salgınına rağmen projenin takviminde ilerlemesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, yaklaşan kilometre taşları için de yapılan değerlendirme ve risk analizlerinde bugün itibarıyla bir aksama öngörülmediğini teyit ettiler.

PN MİLGEM PROJESİ

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında; yerli mühendislerinin eseri olarak üretilen, Türk sancak ve bayrağını dünya denizlerinde başarılı bir şekilde dalgalandıran MİLGEM Korveti’nin, 6 Eylül 2018 tarihinde Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya müteakiben Pakistan’a ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu doğrultuda ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Donanması için dört adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet üretilecek, bunların iki adetinin üretimi İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, diğer iki adetinin üretimi ise Pakistan’ın Karaçi Tersanesi’nde gerçekleşecek.

Program kapsamında ilk gemi 54’nci ayda, ikinci gemi 60’ncı ayda, üçüncü gemi 66’ncı ayda, son gemi ise 72’nci ayda tamamlanması planlanıyor.

İLK TESLİMAT 2023'TE

İlk korvet 2023 yılında Türkiye’de, son korvet ise 2025 yılında Karaçi’de teslim edilerek, Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından hizmete alınacak.

ADA SINIFI KORVETLERİN İLK MÜŞTERİSİ PAKİSTAN

ADA Sınıfı Korvetlerin ilk müşterisi Pakistan Deniz Kuvvetleri, ikinci müşterisi ise Ukrayna Deniz Kuvvetleri olmuştu.

Türkiye ve Ukrayna arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlama kapsamında Ukrayna Donanması için 4 adet ADA Sınıfı Korvetin ihraç edilmesi bekleniyor. İlk geminin Türkiye’de, kalan 3 geminin ise Ukrayna’da inşa edilmesi planlanıyor.

Kaynak: savunmasanayist.com