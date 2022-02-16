Milas Açıklarında Yelkenli Teknede 111 Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede yakalanan 111 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesi açıklarında mobil radar aracılığıyla yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine bölgeye hareket etti.
Tekneyi durduran ekipler, 111 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
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Etiketler : milas, göçmen, sahil güvenlik
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