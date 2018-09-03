TÜRDEF IV. Denizci STK’lar Çalıştayı

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) desteği ve DTO Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştireceği IV. Denizci STK’lar Çalıştayı öncesinde bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. 29 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hazırlık toplantısında, çalıştay sırasında düzenlenecek paneller konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Preveze Deniz Zaferi’nin 480. Yıldönümü olan 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan IV. Denizci STK’lar Çalıştayı; ‘Yabancı Sahipli, Yabancı Bayraklı Gemilerde Türk Gemiadamlarının İstihdamının Artırılması’ ve ‘Türk Sahipli Yabancı Bayraklı Gemilerde Türk Gemi Adamı Çalıştırılmaması Nedenlerinin İrdelenmesi ve Çözüm Oluşturulması’ konularını içerecek.

Çalıştay etkinliği Piri Reis Üniversitesi’nde iki panel olarak düzenlenecek. Yabancı sahipli yabancı bayraklı gemilere istihdam sağlayan denizcilik firmalarının ve Türk sahipli yabancı bayraklı denizcilik firmalarının üst düzey yetkilerinin görüş ve önerilerine yer verilecek olan Çalıştayda, denizcilik istihdam sorunları gündeme alınacak ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Başta Türk armatörleri ve gemi işletme firmaları olmak üzere, yurt içi ve uluslararası personel yönetimi yapan işletmelerin yoğun iştirakinin olacağı IV. DENİZCİ STK’LAR ÇALIŞTAYI’na tüm denizcilik sektörü mensuplarının ve ilgili bakanlıkların bürokratlarının yoğun katılımı beklenmekte.

Vira Haber