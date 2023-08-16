TÜRDEF'den Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üye Derneklerimiz,

Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak olağan genel kurulumuzu tüzüğümüz gereğince yazılı olarak üyelerimizin bilgilerine sunarız. İlan edilen İlk Genel Kurul toplantısı, toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle İkinci Genel Kurul Toplantı tarihinde çoğunluk aranmaksızın genel kurul gerçekleştirilecektir.

İLK TOPLANTI : 16 Eylül 2023 Saat 10:30 Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi, Kadıköy, İstanbul

İKİNCİ TOPLANTI : 24 Eylül 2023 Saat 13:30 İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu

Federasyonumuzun 7. Olağan Genel Kurul toplantısına Üye derneklerimizin, delegelerimizin ve tüm denizcilik camiasının katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Vira Haber