TÜRDEF’in Yeni Yönetimi Belirlendi

6’ncı Olağan Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı ve GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın’n yönetiminde başlayan toplantı sonucunda, tüm prosedürler onaylandıktan sonra yeni yönetim kurulu şekillendirildi. Fearamuz Aşkın yaptığı kısa konuşmada; federasyona yakışır bir seçim olduğuna dikkat çekti.

Yeni üyelerin kendilerini tanıtmalarının ardından yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

TÜRDEF’in yeni yönetim kurulu şu şekilde şekillendi:

TÜRDEF Yönetim Kurulu:

Başkan: Kaptan Arif Bostan

Başkan Yardımcıları: Teoman Mustafa Akyol – Ali Burçin Eke, Burak Alkoç, Kamil Mamat, Harun Akbaş.

Genel Sekreter:

Nuri Koray Kurun

Genel Sekreter Yardımcısı:

Ayşe Olcay

Muhasip Üye:

Aslı Arslan

Sayman Yrd:

Murat Şahin

Üyeler

Garip Erdoğan

Ender Mert Eyigün

Hikmet Uyar

Vira Haber