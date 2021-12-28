TÜRDEF’in Yeni Yönetimi Belirlendi
TÜRDEF’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından bir araya gelen seçilen ekip, yeni yönetim kurulunu şekillendirdi.
6’ncı Olağan Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı ve GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın’n yönetiminde başlayan toplantı sonucunda, tüm prosedürler onaylandıktan sonra yeni yönetim kurulu şekillendirildi. Fearamuz Aşkın yaptığı kısa konuşmada; federasyona yakışır bir seçim olduğuna dikkat çekti.
Yeni üyelerin kendilerini tanıtmalarının ardından yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.
TÜRDEF’in yeni yönetim kurulu şu şekilde şekillendi:
TÜRDEF Yönetim Kurulu:
Başkan: Kaptan Arif Bostan
Başkan Yardımcıları: Teoman Mustafa Akyol – Ali Burçin Eke, Burak Alkoç, Kamil Mamat, Harun Akbaş.
Genel Sekreter:
Nuri Koray Kurun
Genel Sekreter Yardımcısı:
Ayşe Olcay
Muhasip Üye:
Aslı Arslan
Sayman Yrd:
Murat Şahin
Üyeler
Garip Erdoğan
Ender Mert Eyigün
Hikmet Uyar
Vira Haber
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