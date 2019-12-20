Turgutreisliler plajın ortasına liman istemiyor

Turgutreis’te yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanı ile ilgili “Günün Battığı Yerde Turizm” başlıklı panel düzenlendi.

Turgutreis Günbatımı Platformu tarafından, Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi’nin destekleri ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde bir panel gerçekleştirildi.

Gazeteci Abdulkadir Sevindik’in yönettiği panele Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ozan Bahar ve Bodrum Kent Konseyi’nden Erhan Yürüt konuşmacı katıldı.

Panel sonunda bir açıklama yapan Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Ben 1998 yılından beri plaj erozyonlarının olduğu yerleri gezdim. Ama ilk defa bir plajın ortasına bir liman yapılacağına şahit oldum. Askeri bir liman, çok büyük bir liman. Ama plajın ortasında olmaz çünkü Dünya’da plajlara ve tarım alanlarına kesinlikle dokunulmaz. Kumun olduğu yer zaten turizm açısından çok büyük bir gelir demektir ve dokunulmaz. Burada yer mi yok? Sanmıyorum. Muğla’nın yaklaşık bin 400-bin 500 kilometrelik bir deniz alanı var. Uygun başka bir yere yapılması gerekir. Ama turizmle geçinen bu Turgutreis’in tam ortasına bu yapılmaz. Zaten daha önce yapılan hatalar var. Mendirekler var, mahmuzlar var. Bunlar çok büyük hatalar. D-Marin’de daha güneye veya kuzeye yapılsa çok daha iyi olabilirdi. Ama bu son liman Turgutreis’i öldürecek” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ozan Bahar ise “Sunumumuzu yaptık, çok önemli. Turizm, Bodrum ve Muğla için olmazsa olmazıdır. En önemli sektörüdür. Atılacak adımların ona göre çok dikkatli ve uzun projeksiyonlu yapılması gerekmektedir. İleride çölleşmiş bir Türkiye’ye ya da Bodrum’a yerli-yabancı hiç kimse gelmek istemeyecektir” şeklinde konuştu.

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi Eşsözcüsü Umay Karabaş da limanın yapılacağı alanın caretta carattaların, poseidon çayırlarının yaşam alanı olduğunu belirterek, “Onlar bizim nefes almamızı sağlıyor. Burası turizm ve insanların nefes alması açısından çok önemli bir yer. Çok yanlış” dedi.

Turgutreis Su Ürünleri Kooperatifi başkanı İbrahim Alkaç ise yapılmak istenen limana balıkçılar ve denizciler olarak karşı olduklarını dile getirerek “Askere karşı değiliz ama burada denizin dibine zarar vereceğini düşünüyoruz. Daha önce de böyle şeyler yaşandı. Marina göz önünde bulundurulursa, oranın bize neler yaşattığını herkes biliyor. Eskiden balıkçı barınağımızın derinliği 5 metre idi, marina yapıldıktan sonra 1.80’e kadar düştü. Fiziksel olarak kuzeye bakan kısımlar kum yığını haline geleceğinden burada yapılacak tesisin Turgutreis sahillerini bitireceğini düşünüyoruz. Bu denizin altında resifler var. Bu resiflerin de zamanla yok olacağına gözümüz gibi şahit olacağız” şeklinde konuştu.

Vira Haber