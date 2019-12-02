İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. BİLGİSEL

  3. Doğunun Hawaii’si Sanya
Doğunun Hawaii’si Sanya

Doğunun Hawaii’si Sanya

Çin’de hava kalitesi en yüksek yerlerden biri olan Sanya, ayrıca Çin’de insan ömrünün en uzun olduğu yer. Sanya’da ortalama ömür 80 yıla ulaşıyor.

A+A-

Çin'in Hainan Adası'nın güneyinde yer alan Sanya kenti, ülkenin turizmdeki yükselen değeri.  “Doğu’nun Hawaiisi” olarak ünlenen Sanya, 1919 km2 kara, 6000 km2 su yüzölçümüne sahip. Eski çağlarda Yazhou olarak adlandırılan Sanya’nın geçmişi Qin Hanedanı dönemine kadar uzanıyor.

Çin anakarasındaki imparatorluk merkezlerinden oldukça uzak olmasından dolayı Sanya, “gök ve okyanusun sonu” veya “dünyanın sonu” anlamına gelen Tianya Haijiao olarak da isimlendirilmiş.

Bu nedenle kent, Çinli imparatorluk görevlilerinin sürgüne gönderildiği yer işlevi görmüş.

Bir sahil kenti olan Sanya’nın tropik iklimi, yılda en fazla güneş ışığı alan Çin şehri olması gibi etkenler buraya Çin’in en mutlu kenti unvanını da kazandırıyor. Sanya, bilhassa son yıllarda oldukça popüler bir turizm destinasyonu haline gelmiş.

Sanya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında 2005’te tamamlanan, 108 metre uzunluğundaki Buddha heykeli Guanyin bulunuyor.

 Hainan Guanying Heykeli, dünyanın en uzun heykellerinden biri konumunda. Luhuitou Parkı da kentin ilgi çeken turistik mekanlarından biri. Zirvesinde büyük bir geyik heykelinin yer aldığı parkın manzarası, fotoğraf tutkunları için ideal.

 Bunun dışında Yalong Körfezi, Tianya Haijiao, Anka Adası, Batı Adası, Nanshan Tapınağı ve Luobi Mağarası gibi mekânlar da görülmeye değer.

sanya.jpg

sanya1.jpg

sanya2.jpg

sanya3.jpg

sanya4.jpg

sanya5.jpg

sanya6.jpg

sanya7.jpg

sanya8.jpg

sanya9.jpg

sanya10.jpg

sanya11.jpg

sanya112.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.