Doğunun Hawaii’si Sanya

Çin'in Hainan Adası'nın güneyinde yer alan Sanya kenti, ülkenin turizmdeki yükselen değeri. “Doğu’nun Hawaiisi” olarak ünlenen Sanya, 1919 km2 kara, 6000 km2 su yüzölçümüne sahip. Eski çağlarda Yazhou olarak adlandırılan Sanya’nın geçmişi Qin Hanedanı dönemine kadar uzanıyor.

Çin anakarasındaki imparatorluk merkezlerinden oldukça uzak olmasından dolayı Sanya, “gök ve okyanusun sonu” veya “dünyanın sonu” anlamına gelen Tianya Haijiao olarak da isimlendirilmiş.

Bu nedenle kent, Çinli imparatorluk görevlilerinin sürgüne gönderildiği yer işlevi görmüş.

Bir sahil kenti olan Sanya’nın tropik iklimi, yılda en fazla güneş ışığı alan Çin şehri olması gibi etkenler buraya Çin’in en mutlu kenti unvanını da kazandırıyor. Sanya, bilhassa son yıllarda oldukça popüler bir turizm destinasyonu haline gelmiş.

Sanya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında 2005’te tamamlanan, 108 metre uzunluğundaki Buddha heykeli Guanyin bulunuyor.

Hainan Guanying Heykeli, dünyanın en uzun heykellerinden biri konumunda. Luhuitou Parkı da kentin ilgi çeken turistik mekanlarından biri. Zirvesinde büyük bir geyik heykelinin yer aldığı parkın manzarası, fotoğraf tutkunları için ideal.

Bunun dışında Yalong Körfezi, Tianya Haijiao, Anka Adası, Batı Adası, Nanshan Tapınağı ve Luobi Mağarası gibi mekânlar da görülmeye değer.

Vira Haber