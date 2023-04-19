Turizm Haftasında Kefken Adasına Temizlik

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası'nda Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı ve Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik yapıldı.

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