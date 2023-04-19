Turizm Haftasında Kefken Adasına Temizlik
Turizm Haftası kapsamında tarihi Kefken Adası'nda temizlik yapıldı.
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası'nda Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı ve Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : turizm, kefken adası, kocaeli
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