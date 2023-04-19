İlk Kez İnsansız Deniz Aracından Torpido Atışı Gerçekleştirildi
Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi.
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Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadesini kullandı.
Vira Haber
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