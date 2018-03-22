Turizm sezonu öncesi denizcilere uyarı

Manavgat Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) işbirliği ile Manavgat Belediyesi Otogar Toplantı Salonunda ''Turizm Sezonu Öncesi Sektörel Sorunlar ve Çözümleri'' konulu toplantı düzenlendi.

Manavgat Liman Başkanı Deniz Kara yeni turizm sezonu başlarken denizde ve Manavgat Irmağı'nda günübirlik tur tekneleri ile su sporları yapan işletmelerin yılda en 4 kez denetlendiğini anımsattı. Güvenli yolculuğun sağlanması can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla tüm denizcilerin ve bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerin yönetmeliklere tam uymaları gerektiğini söyledi.

Günübirlik tur teknelerinde Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde uyarı levhaları asılmasını isteyen Kara, ırmak içinde yüksek hız yapılmamasını ve gece turlarında daha iyi önlem alınmasını istedi. Deniz kirliliğinin önlenmesi, fazla ve kaçak yolcu ile göçmen kaçakçılığı konusunda uyarılarda bulunan Deniz Kara, şunları kaydetti.

''Denizde teknelerde köpük eğlencesi sonrası köpükler denize atılıyor. Teknelerde lavabo suları denize ve ırmağa boşaltılıyor. Bu konuda çok şikayetler alıyoruz. Denizlerimiz ve ırmaklarımızın çok önemli olduğunu gayet iyi bilmelisiniz. Denizi kirletmek sektör temsilcilerine yakışmıyor. Gece turları yapacak tekneler daha dikkatli olmalı ve kurallara uymalı. Liman çıkış belgelerini mutlaka alınız. Aksi takdirde yasal hiçbir şey talep edemezsiniz. Sigortadan bile para alamazsınız. Her şey belgeli olmalı. Denize elverişlilik, gemi adamı belgesi mutlaka olmalı. Teknelerde mutlaka AIS sistemi açık kalmalı. Liman Başkanlığı ile sürekli irtibat halinde olun. Sahil Güvenlik 7/24 görev yapıyor. Denetimler hem sizin hem de ülkemizin turizmi için yapılıyor. Irmak ve denizleri kirletenlere en az 13 bin 800 TL idari para cezası veriliyor.''

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı yetkilileri de günübirlik tur tekneleri işletmecilerine kaçak işçi çalıştırmamaları, göçmen kaçakçılığı konusunda dikkatli olmalarını ve teknelere binen yolcuların isim listelerinin düzenli olarak Sahil Güvenliğe vermelerini istediler. Yetkililer, ''Üzülmeden bir sezon geçirelim. Bu konuda kaptanlarımızı uyaralım. Turizm en küçük bir kazadan bile olumsuz etkileniyor'' dediler.

MANAVGAT IRMAĞINA KAMERA

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu da denizcileri ve üyelerini teknelerde fazla yolcu taşınması ve deniz ile ırmak kirliliği konusunda uyarılarda bulundu. Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen tekne işletmecilerine bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerini ifade eden Kendiroğlu, şöyle devam etti.

''Fazla yolcu taşıdığı tespit edilenler kesinlikle bizi aramasın. Bu konuda yardımcı olamayacağız. Fazla yolcu taşıyacağına meslektaşında kazansın. Ekmek bölüşüldükçe güzel. 290 yolcu kapasiteli tekneye 310, 320 veya daha fazla yolcu alsanız ve kaza olsa ne yaparız. Hepimiz denizden, ırmaktan ekmek yiyoruz. Denizler, ırmaklar hepimizin. Bana fazla yolcu ve kanunsuz işlemler konusunda gelmeyiniz. Denizi kirletmeyelim. Denizlerin kirlilikten korunması için DTO olarak milyonlarca lira harcıyoruz. Deniz kirliliğini önlemek amacıyla Manavgat'a Deniz Süpürgesi alıyoruz. Biz DTO olarak bu kadar hassas olurken denizcilerde hassas olmalı. Ekmek kapımız kapanmasın ve gelecek kuşaklara bu mirası aktaralım. Biz denizlere dikkat edelim, korumacı olalım.''

Kendiroğlu, Manavgat Irmağında daha güvenli ve emniyetli sefer yapılması amacıyla ırmak boyunca gece görüşlü kameraların yerleştirilmesi ve bunun alt yapısının hazırlanması, teknelere Türkçe ve yabancı dillerde uyarı levhalarının hazırlanmasına DTO olarak destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Vira Haber