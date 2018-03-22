Yat bakım onarım firmalarına vergi muafiyeti

Antalya Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (ASBİAD) Başkanı ve Sarp Yat Tersane Müdürü Emre Şandan'ın ev sahipliğinde düzenlenen üye tanıtım toplantısına Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe Coşgun, Antalya Serbest Bölge Müdürü Ramazan Talat Güçsav, ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses ile Gemi Mühendisleri Odası Genel Başkan Yardımcısı İlker Civelek ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi geçen ay hayatını kaybeden ASBİAD Kurucularından ve Wagner Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ünsal için saygı duruşunda bulunuldu. ASBİAD Başkanı Emre Şandan, Antalya Serbest Bölgesi'nin her geçen yıl daha da büyüyen bir değer olduğunu ve işlerinin zor olduğunu söyledi. Şandan, "Serbest Bölge büyüyen bir değer. Burayı ahenk içinde yönetmek gerekiyor. 5-10 yıllık gelecekte Antalya ve ülke ekonomisine önemli katkı yapacak. Sıkışan bir alanda kalındı ama Antalya Serbest Bölgesi gelişecek" dedi.

Bazı firmaların dünya ekonomisindeki kriz nedeniyle kapandığını bunların yerine de yenilerinin açıldığını ifade eden Emre Şandan, hem üyelerinin hem de çalışanlar için çeşitli sektörlerdeki hizmetlerden dolayı indirimler aldıklarını anlattı. Şandan, "Antalya'da ticari faaliyette bulunan hastaneler, okullar, kreşler ve spor salonları işletmeci firmalarla görüşerek hem 41 üyemiz hem de bu üye firmalarda çalışan 3 bin 800 personel için verilecek hizmetlerde önemli miktarlarda indirimler aldık."

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Şandan, geçen haftalarda ASBİAD ve Sarp Yat Tersanesi ev sahipliğinde Dernekler platformu toplantısı gerçekleştirdiklerini ve Serbest Bölgelerdeki sorunları tartıştıklarını belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında, belediye başkanları ile kanaat önderlerinin de yer aldığı Antalya Ekonomisi İstişare Kurulu'nda Antalya ekonomisi hakkındaki gelişmeleri ele aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi.

Antalya Serbest Bölge İşleticisi Anonim Şirketi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise, 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Serbest Bölgenin sözleşmesinin 19 yıl daha uzatıldığını anımsattı. Geçen yıl 94 firmanın faaliyette bulunduğunu ve 722 milyon dolar ticaret hacmine ulaştıklarını anlatan Gürses, yatırımcı kuruluş statüsüne kavuştuklarını kaydetti. 2018 yılında Serbest Bölgesinde büyük boy teknelerin denize indirilmesi ve karaya çekilmesi, Serbest Bölge Limanı kapasitesinin artırılması ve yat sektörüne destek olmak amacıyla yeni yatırımlar planladıklarını ifade eden Zeki Gürses, şöyle devam etti.

'İşletici firma olarak Antalya Serbest Bölgesinin ihtiyaçlarını belirledik ve yeni yatırım programı hazırladık. Antalya Serbest Bölgesi Yat ihtisas bölgesi haline geldi. Yat atma ve çekme kapasitesini geliştirmek, mevcut sistemi iyileştirmek ve Serbest Bölge Limanını daha iyi kullanmak istiyoruz. Hem rıhtımın kapasite kullanımını hem de genişleme sürecini yöneteceğiz. Bir firmamız bu konuda ilk çalışmaları başlattı. Bir çok firmamız bu konuda bilgi sahibi değil. Yat bakım onarım firmalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz.'

"Serbest bölge genişleyecek"

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölgesinin Türkiye'de kurulan ilk bölgelerden biri olduğunu, bölgenin şu an için dar bir alanda kaldığını kaydetti. Antalya Serbest Bölgesinin genişletilmesi için çalışmalar başlattıklarını ve önümüzdeki 3-4 ay içinde sorunun çözümleneceğini vurgulayan Gürses, itfaiye aracı aldıklarını, Serbest Bölge için Ortak Sağlık ve İş Güvenliği hizmetleri şirketi kuracaklarını, elektrik nakil hatları ve ring hatlarının iyileştirileceğini, trafoların iyileştirileceğini, yemek üretimi ve kafeterya yapılacağını sözlerine ekledi.

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe Coşgun da her zaman Serbest Bölge firmalarının yanında olduklarını, gümrük mevzuatları konusunda yaşanan sıkıntıların bildirilmesi halinde yardımcı olacaklarını söyledi.

Vira Haber