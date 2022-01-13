Türk Bayrağı, Paris MoU Beyaz Listede İlk 10'a Girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MOU) ile ilgili bir açıklama yaptı.
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"Gemi Denetiminde Tarihi Başarı" başlığı altında yapılan açıklamada “2023 hedefimiz olan Paris MoU’da Beyaz listede ilk 10 ülke arasında yer almak” hedefimizi 2021’de yakaladık. 2021 yılında Türk bayraklı gemilere gerçekleştirilen 193 denetimde sadece 1 gemimiz tutuldu” denildi.
Gemilerin emniyetli yönetimi, denizlerde can ve mal güvenliği, deniz kirliliği gibi birçok alanda uluslararası kurallara uygunluğu denetleyen; dünyanın ilk ve en önemli liman devleti kontrolü rejimlerinden biri olarak kabul gören Paris MoU’nun 2021 yılının haziran ayında yayınladığı yıllık raporunda ise Türkiye bir yılda 9 basamak ilerleyerek 16. sıraya yükselmişti.
Vira Haber
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