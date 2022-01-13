Akdeniz Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem!

Akdeniz’de Mersin’in Anamur ilçesinin 61 kilometre açığında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz'in 61 kilometre açığında saat 12.43'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.7 olarak duyurdu.

Önceki gün de Anamur'un 132 kilometre açığında Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş Mersin ve Antalya başta olmak üzere bir çok kentten hissedilmişti.

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.