Denizcilik Eğitimi Kursları Başlıyor

Denizcilik eğitimi kapsamda yat kaptanlığı (499 GT), GOC, gemici, yağcı, yolcu gemisinde çalışma, ileri yangınla mücadele, uygulamalı amatör denizci eğitimi kursları ve diğer STCW eğitimleri düzenlenecek.

İlk olarak 24 Ocak 2022 tarihinde açılacak olan GOC kursu için başvurular alınmaya başlandı. Kurslarda teorik ve uygulama eğitimi yapılacak olup eğitimler Ziya Kalkavan Denizcilik Lisesi’nde çalışan alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Sınırlı kontenjan bulunan kurslara katılmak isteyenlerin okula müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Bilgi için:

0 552 310 11 85

ziyakalkavandatl.meb.k12.tr

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Vira Haber