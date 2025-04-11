Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın Seçimli Genel Kurulu
Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) Seçimli Genel Kurulu, 10 Nisan 2025 Perşembe günü Tuzla’da Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) Hazırlık Kampüsü Konferans Salonu’nda yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, Divan Kurulu oluşturuldu ve Başkanlığa Emin Eminoğlu seçildi.
TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Yönetim Kurulu 2024 Yılı Faaliyet Raporu”nu sundu.
Genel Kurul’da, Yönetim ile Denetim Kurullarının 2024 Yılı Faaliyetleri ayrı ayrı ibra edildi, yeni faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçe görüşülüp onaylandı. Vakıf Senedi Değişikliği teklifi de müzakere edilerek onaylandı.
Tek listeyle gerçekleşen seçimli genel kurulda, 2025-2027 Dönemi TÜDEV Yönetiminde şu isimler yer aldı:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Tamer Kıran, Ümit Sandıkçı, Ahmet Can Bozkurt, Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, Cihat Yavuz Güler, Teoman Mustafa Akyol, Burak Atasoy, Deniz Ergin ve Murat Gün.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Nuri Mert Can, Yunus Daniel Biren, Ahmet Şekerci, Mecit Mert Çetinkaya, Ziyaeddin Bayraktar, Orbay Şimşek, Mehmet Cem Akan, Avni Demiral ve Hayrettin Özkan.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Ahmet Aygün Özgen, Mehmet Sadi İnce, Şükrü Fazıl Uzun.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Korkut Omur, Tolga Tomba ve Hüseyin Mengi.
Vira Haber
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