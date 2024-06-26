Türk Deniz Ticaret Filosu Dünya Sıralamasında 12. Sırada: Denizcilikte Yeni Adımlar

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı istatistiklerine göre Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 28 gemi ve toplam 48,9 milyon dedveyt tonla dünyada 12. sırada olduğunu belirtti. Türkiye’de toplamda 140 bin 138 aktif gemi insanı bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, “Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 103 eğitim kurumunda uluslararası standartlarda denizcilik eğitimi veriliyor. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz tarafından Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’ni değiştiriyoruz. Yönetmelikte yapılacak değişikliklerle Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları hususunda YÖKDİL sınav puanı geçerli sayılacak” dedi. Ayrıca Kadın Denizcilerinin sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 148 kız öğrencinin stajlarını yapacakları uluslararası gemilerin Bakanlık tarafından belirlendiğini bildirdi.

“Her Yıl Güverte Ve Makine Branşlarında İstihdam Edilecek 3 Bin 600 Zabit Adayı Yetiştiriliyor”

Türkiye’de 36 bin 583 Zabitan Sınıfı gemi insanı, 93 bin 974 Tayfa Sınıfı gemi insanı ve 9 bin 581 Stajyer gemi insanı bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, “Türkiye’de toplamda 140 bin 138 gemi insanı bulunuyor. Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 14 denizcilik fakültesi, 15 denizcilik meslek yüksekokulu, 44 denizcilik meslek lisesi ve 30 özel öğretim kurumu ile toplam 103 eğitim kurumunda uluslararası standartlarda denizcilik eğitimi veriliyor. Bu eğitim kurumlarında her yıl, ticari filomuzda güverte ve makine branşlarında istihdam edilecek bin 100 uzak yol zabit, bin zabiti ve bin 500 sınırlı zabit olmak üzere toplam 3 bin 600 zabit adayı yetiştiriliyor.” dedi.

“Kadın Denizcilerimizin Sayılarını Artırmak İstiyoruz”

Gemi Adamları Bilgi Sistemi sayesinde 37 bini zabit yeterlikli, 140 bin aktif gemi insanı ve toplamda 280 bin gemi insanının tüm sicil, yeterlik, sertifika ve cüzdan başvuru işlemlerinin çevrim içi olarak tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Denizci Ülke, Denizci Millet” şiarıyla vatandaşlara denizi ve denizciliği tanıtmak için başlatılan “Bir Milyon Amatör Denizci” eğitim kampanyasında 1 milyon rakamına planlanan tarihten önce Kasım 2022’de ulaşıldığını hatırlattı. 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Yelken Federasyonu ile yapılan uygulama eğitimlerine yönelik protokol sayesinde amatör denizci eğitimleri bir üst seviyeye yükseltildiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, “20 ilde 68 merkezde gerçekleştirilen ‘Amatör Denizci Uygulama Eğitimleri’ sayesinde son bir yılda 24 bin amatör denizci daha, deniz üzerinde profesyonel eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle amatör denizci ehliyeti aldı. Ayrıca Kadın Denizcilerimizin sayısını arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda 148 kadın öğrencinin stajlarını yapacakları uluslararası gemiler Bakanlığımız tarafından belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında 6 denizcilik meslek lisemize eğitimlerde kullanılacak malzemeler için maddi kaynak sağlandı. İskenderun’da depremden etkilenen Sefa Atakaş Denizcilik Meslek Lisesi’ne bir köprü üstü simülatör merkezi kuruldu. Protokol kapsamında İngilizce ağırlıklı denizcilik eğitimi imkanı sağlandı. Ayrıca Liman Başkanlıklarında görevli uzman personel de ihtiyaç halinde ilgili Denizcilik Meslek Liselerine eğitimci desteği veriyor.” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Türk Gemi İnsanlarına Teknik Ve Hukuki Destek Sağlıyoruz”

37 ülkeyle karşılıklı yeterliklerin tanınmasına yönelik denizcilik anlaşmalarına İspanya hükümetinin talebiyle bir yenisi eklenerek, 13 Haziran 2024 tarihinde imzalanan anlaşma ile Türk gemi insanlarının çalışabileceği yabancı bayrak sayısını 38’e yükselttiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu anlamda, 920 milyon dedweyt tona sahip 31 binden fazla gemide denizcilerimiz ilave bir yeterlilik olmadan istihdam edilebilecekler. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk gemi insanlarına teknik ve hukuki destek sağlıyoruz. Gerektiğinde tıbbi tahliyeleri Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezinin koordinesinde gerçekleştiriliyor.

“Türkiye Mavi Vatanına Güçlü Bir Şekilde Sahip Çıkıyor”

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin yayımlanma sürecinde olduğunu belirten Uraloğlu, yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları hususunda YÖKDİL sınav puanın geçerli sayılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Tayfa sınıfı gemi adamlarının mezuniyet gerekleri lise seviyesine yükseltilecek. Sınırlı yeterliklerden 3.000 Groston ve 3.000 Kilowat yeterliklere geçiş Denizcilik Meslek Liseleri için kolaylaştırılarak 4 yıl deniz hizmetinden 2 yıl deniz hizmetine düşürülecek. Yat kaptanlığından Sınırlı Vardiya zabitliğine sınavla geçiş hakkı tanımlanacak. Uzak yol birinci zabit ve ikinci mühendisi/makinisti için kaptan ve baş makinist ek yeterlik sınav hakkı tanımlanacak. Silahlı Kuvvetlerde dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli personelin yeterlik haklarının Yönetmelikte tanımlanması sağlanacak. Elektro-teknik tayfalar için MEB Meslek Liselerinde tanımlanan liseler 2 bölümden 20 bölüme çıkarılacak. Ülkemizde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında denizcilik eğitimi alan yabancı üniversite öğrencilerinin yeterlik ve uzmanlık belgelerinin verilmesine yönelik düzenleme sağlanacak. Ancak bu kişilere gemi adamı cüzdanı düzenlenmeyecek. 65 yaş üstü gemi insanlarının sağlık yoklamaları iki yılda bir yerine yılda bir yapılacak. Gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamı genişletildi. Katalog suçlarda mahkûmiyet şartı aranacak. Kılavuz kaptanların ilk defa belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev almaları halinde gereken görev başı eğitimlerinin süresi uzatılacak ancak staj süreleri kısaltılacak. Türkiye Mavi vatanına güçlü bir şekilde sahip çıkıyor. Yolunuz açık olsun.” açıklamasında bulundu.

Vira Haber