Türk Denizci, Seyir Halindeki Gemide İntihar Etti
Güngen Denizcilik'e bağlı Ottoman Tenacity isimli gemide görev yapan Sedat Şahan adlı Türk denizci, geçtiğimiz gün gemide intihar etti.
A+A-
Haber Güngen Denizciliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yapılan paylaşım şu şekilde;
Vira Haber
Bu haber toplam 32 defa okunmuştur
Etiketler : Türk Denizci, İntihar, Güngen Denizcilik, Sedat Şahan, Ottoman Tenacity
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.