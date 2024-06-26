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Türk Denizci, Seyir Halindeki Gemide İntihar Etti

Türk Denizci, Seyir Halindeki Gemide İntihar Etti

Güngen Denizcilik'e bağlı Ottoman Tenacity isimli gemide görev yapan Sedat Şahan adlı Türk denizci, geçtiğimiz gün gemide intihar etti.

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Haber Güngen Denizciliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yapılan paylaşım şu şekilde;

 

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Vira Haber  

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