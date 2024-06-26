UNERCO, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu Sertifikasını Kazandı

Unerco Genel Müdürü, sertifikayı "işimizin merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığımızın bir göstergesi" olarak değerlendirdi. ISCC sertifikasının, şirketin çevresel etkileri azaltma ve tedarik zincirinde şeffaflığı teşvik etme çabalarını desteklediğini belirtti.

ISO 8217:2024 standartlarına uygun olarak üretilen B10, B20, B24 ve B30 ürünleriyle, Unerco müşterilerine ve iş ortaklarına hem çevresel sorumluluk hem de üstün performans sunmayı hedefliyor. Şirket, sürdürülebilir yakıt çözümleri ve ortak projeler geliştirmek isteyenler için iletişime geçmeye davet ediyor.

Bu başarıyla, Unerco sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım atmış ve gelecek için daha yeşil ve yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Vira Haber