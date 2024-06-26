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Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Ediyor

Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Ediyor

 Zonguldak’ta tarak gemisi çalışmalarına devam ediyor.

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Zonguldak’ta limanda ki alüvyonları temizlemek amacıyla tarak gemisi geçtiğimiz yıl şehre gelerek çalışmalarına başladı. Kıyı kesimlerindeki alüvyonları temizleyen tarak gemisi son rötuşlarını limanda sürdürdü.
Limanda ki çalışmaların ardından tarak gemisi kentten ayrılarak ikinci büyük gemi gelecek. İkinci geminin son çalışmaları yapmasının ardından sahil eski görüntüsüne kavuşacak.

Vira Haber 

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