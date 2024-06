Antalya Serbest Bölge 24 Yılda 724 Lüks Yatı Suya İndirdi

Yeni tahsis edilen alanın açılmasıyla istihdam sayısı 10 bine yaklaşan Serbest Bölge'de 2024 ticaret hacminin ise 1,2 milyar doları geride bırakması planlanıyor.

Türkiye’de yat sektörünün gelişmesinde önemli rol üstlenen Antalya Serbest Bölge’de, 2024 yılının ilk 5 ayında üretimi tamamlanıp, sahiplerine teslim edilen yat sayısı 30 oldu. Yat sektörünün gelişmeye başladığı 2000 yılı ile 2024 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ise bölgede üretilen yat sayısı 724 oldu. Tarımdan elektroniğe, medikalden tekstile farklı alanlarda 27’si yabancı sermayeli 87 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge’de, 50 firma yat sektöründe üretim yapıyor. Farklı ülkelerden iş insanları, sporcular, kraliyet ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sipariş alan firmalar, 10 metreden 90 metre uzunluğa kadar ürettikleri lüks yatları, birçok ülkeye ihraç ediyor.



Mayıs ayları içerisinde en yüksek ticaret hacmine ulaşıldı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, serbest bölgenin son yılların en yoğun günlerini geçirdiğini ifade etti. Şu ana kadarki mayıs ayları içerisinde en yüksek ticaret hacmine ulaştıklarına dikkat çeken Gürses, şu şekilde devam etti:

"Sezon itibarıyla yat sektörü son derece canlı, onun dışında bölgemizde medikal, elektrik elektronik, tekstil tarım sektörleri var. Aynı zamanda Antalya Serbest Bölgesi’nin kendisine ait bir limanı var, limandan özellikle Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere ihracat yapılabiliyor. İlk beş ayda Antalya Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56 artış gösterdi. Bu şu ana kadar ki mayıs ayları içerisinde en yüksek rakam, 137 milyon dolarla mayıs ayını kapattık. İlk beş aylık verilerimize baktığımız zaman da yine toplamda geçen sene ilk beş ayına göre yüzde 19’luk bir artış söz konusu, ilk 5 ayı 500 milyon dolarla kapattık, tahminen de yılı 1,2 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi ile kapatacağız."



İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 154’ü buldu

Antalya Serbest Bölgesi’nin ihracat ağırlıklı bir bölge olduğunu vurgulayan Zeki Gürses, ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk beş ayda yüzde 154 olduğunu belirtti. Gürses, "Buradaki imalat sanayisi son derece gelişmiş vaziyette, yat sektörü, medikal, elektrik, elektronik sektörleri tamamen üretime dayanılan sektörler burada çalışıyor ve ürettikleri ürünün tamamını yurt dışında satıyorlar. Ülkeye ciddi anlamda döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz devam ediyor. Limanımızdan ilk beş ayda 283 bin tonluk yükleme yapılarak özellikle Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere satış gerçekleştirildi. Bölgemizde imalat son derece yüksek, sanayi grubu üretilen ve ticaret hacmi içerisinde sanayi grubu yüzde 94 ağırlığa sahip, geriye kalan yüzde 6’sı maden grubundan oluşuyor" diye konuştu.



Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en kapasiteli yat bakım onarım merkezi

Antalya Serbest Bölge’de istihdam sayısında da artış yaşandığına işaret eden Zeki Gürses, bölgede çalışan sayısının 7 bin 860 kişiyi bulduğunu bildirdi. Gürses, çalışan sayısının yaz aylarında dahil olan kişilerle 20 bine ulaştığını kaydederek, istihdam oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 arttığını dile getirdi. Gürses, "2017 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından yeni işletme süremizin uzatılmasından sonra, bölgemizde yatırım faaliyetlerine ağırlık verdik. Yat sektörü bölgemizde geliştiği için, bölgemizdeki yat bakım onarım sahası olarak rıhtımlarla ciddi bir yatırım yaptık, yatırımın başlaması 2021 yılının haziran ayında gerçekleşti. Bu sayede biz şu anda Antalya Serbest Bölgesi olarak Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en kapasiteli yat bakım onarım merkezi haline geldik. Bu tarihten sonra bölgemizdeki yat sektöründeki firmalar, daha büyük boylarda yat siparişi almaya başladı. Artık bölgemizde 90 metreye ve iki bin tona kadar yatlara hizmet verecek duruma geldik. Bunu yaparken de dünyada kabul edilen en modern shiftlift sistemini kurduk. Aynı zamanda bunu destekleyici olarak 560 ton kapasiteli travel lift de mevcut. Bu sayede bölgemizde yat sektörlerinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Serbest Bölge, ilk 5 ayda 30 lüks yat üretti

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 25 bin metre kare açık alanda firmalara yat bakım onarım için yer alanı tahsis ettiklerini kaydederek, yat sektörüne özellikle Kovid-19 salgını sonrası ciddi talep olduğunu ve yatlara ilginin arttığını dile getirdi. Zeki Gürses, üretim ve bakım onarım için siparişlerin artarak devam ettiğini bildirdi. Gürses, "Yatlar dünyanın her tarafına satılıyor, bölgemizdeki firmalar hep sipariş esasına göre üretim yaptığı için ABD, İtalya, Angola, Kenya, İngiltere gibi ülkelere yat imalatı yapıp satışı gerçekleştiriliyor. İlk 5 ayda üretimi tamamlanıp, sahiplerine teslim edilen yat sayısı 30 oldu. Bütün rıhtımlarımız şu anda dolu. Yat boyları uzadıkça yatları bağlayacak yer sıkıntısı yaşamaya başladık. Bu güzel bir gelişme. Bugüne kadar ürettiğimiz yat sayısı ise 724’e ulaştı, bugüne kadarki toplam satış değeri 1 milyar 742 milyon dolar oldu. Toplam uzunluğu 13 bin 222 metreye ulaştı. Her geçen yıl ortalama ürettiğimiz yat boyları artmaya başladı, bunun sağladığı katma değer çok fazla. Bu birçok alt sektörü de destekliyor, ihtiyaçları Antalya’dan karşılanıyor" dedi.



Türkiye’nin yat sektöründe öne çıkmasını Antalya sağladı

Yat sektöründe öne çıkan ilk 3 ülke arasında Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını ve bu konuda Antalya Serbest Bölgesi’nin ciddi bir katkısı olduğunun altını çizen Zeki Gürses, şu şekilde konuştu:

"Dünya sıralamasına baktığımız zaman, yat sektöründe öne çıkan ilk üç ülkeye bakarsak; birinci sırada İtalya, ikinci sırada Hollanda, üçüncü sırada Türkiye yer alıyor. Türkiye'nin üçüncü sıraya kadar yükselmesinin en büyük nedeni; Antalya Serbest Bölgesi, çünkü burada ciddi anlamda, imalatı tamamlanan imalatı devam eden teknelerin boyları Türkiye’yi üçüncü sıraya kadar taşıdı. Hızla ürettiğimiz yat sayısı arttıkça, üretilen yatlar fuarlarda sergilendikçe, denizlerde seyrettikçe tanınırlığı artarak, bölgemize daha fazla talep gelmeye başladı. Rusya, Ukrayna, Amerika, İtalya, İsviçre, Afrika ülkelerinden sipariş talepleri geliyor. Yüzde 52 oranla Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapıyoruz."

Bölgede son derece kaliteli üretimler yapılmaya devam edeceğini anlatan Gürses, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu senenin Ağustos Eylül ayından itibaren devreye girecek çok büyük ölçekli yatırımlarımız olacak. Yabancı sermayeli bir firmamız dron üretmek için inşaat çalışmalarına başladı, faaliyete girmesi 2025 yılını bulabilir. Yine başka bir firmamız, son otomasyon asansör üretimine başlayacak, 2025'in ortalarını bulacak bir yatırım. Şu an inşaatları devam ediyor, bölgemizde bunlar devreye girdiği zaman sağladığı katma değer çok fazla olacak."

