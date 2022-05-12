Türk Denizci Gemide Çıkan Yangın Sonucu Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Ulaş Yürük, Rusya'da çalıştığı yük gemisinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
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Rusya’nın Azak Denizi’ndeki Temryuk Limanı açıklarında Alkarbon Enerji Madencilik tarafından işletilen AKUA isimli gemide yangın çıktı.
Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 42 yaşındaki gemici Ulaş Yürük'ün Rusya'da çalıştığı yük gemisinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Yürük, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yürük'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Tepeköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.
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Etiketler : türk denizci, ulaş yürük
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