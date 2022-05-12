Nisan Ayında Yeni Gemi Siparişlerinin %61,4’ü Çin’e Verildi
Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %61,4’ü bu yılın Nisan ayında Çin’e, %32,7’si ise Güney Kore’ye verildi.
A+A-
Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %61,4’ü bu yılın Nisan ayında Çin’e, %32,7’si ise Güney Kore’ye verildi.
Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri Mart ayına kıyasla %36 düşüşle 2,51 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda Güney Kore’ye verilen yeni gemi sipariş hacmi 820.000 CGT olurken, Çin’e verilen siparişler 1,54 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Etiketler : çin, gemi sipariş
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.