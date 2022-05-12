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Nisan Ayında Yeni Gemi Siparişlerinin %61,4’ü Çin’e Verildi

Nisan Ayında Yeni Gemi Siparişlerinin %61,4’ü Çin’e Verildi

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %61,4’ü bu yılın Nisan ayında Çin’e, %32,7’si ise Güney Kore’ye verildi.

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Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %61,4’ü bu yılın Nisan ayında Çin’e, %32,7’si ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri Mart ayına kıyasla %36 düşüşle 2,51 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Güney Kore’ye verilen yeni gemi sipariş hacmi 820.000 CGT olurken, Çin’e verilen siparişler 1,54 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.

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