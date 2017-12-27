Türk denizcilere Yunanistan’da linç girişimi

Bodrum’da tekne turizmi işi yapan DE Yachting firması ortaklarından Aykut Uzunşimşek Yunanistan’ın tur teknelerine akılmaz uygulamalarda bulunduğunu açıkladı. Uzunşimşek 20 Eylül 2017 tarihinde tur teknelerinden H –Temel adlı 42 metre boyundaki 12 kabinli teknelerinin Astepelya adasında alıkonulduğunu açıkladı.

Yıllardır aynı rota üzerinde aynı tekne ile tur düzenlediklerini belirten Uzunşimşek şunları söyledi: “Aynı tekne ile yıllardır tur düzenliyoruz. Hiçbir eksiğimiz bulunmuyor ve tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğimiz halde teknemiz yasal olmayan bir gerekçe ile bağlandı, 100 bin Euro ceza kesildi ve yasal işlemler başlatıldı’’.

Şirketin diğer ortağı Erhan Berber ise bağlamanın ve verilen 100 bin Euro cezanın ardından Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’na itiraz başvurusu yaptıklarını, 7 günde cevap verilmesi gerektiği halde 40 gün sonra cevap geldiğini belirtti. Erhan Berber, bunun ardından mahkemeye müracaat ettiklerini Yunan mahkemesinin uzun süre sonra takipsizlik kararı vermesi üzerine bir üst mahkemeye gittiklerini açıkladı. Türk ve Yunan avukatlarının konuyu yakından takip ettiklerinin de altını çizen Erhan Berber, esas olayın bundan sonra başladığına dikkat çekti.

Astepelya Adası’nda alıkonulan tekne bu süreçte tekne kaptanı dahil 4 personel ile birlikte Kalaminos Adası’na götürüldü. Kalaminos adasında 25 Aralık’ta ada halkından 50-60 kişilik bir ırkçı bir grubun tekneye çıkıp tekne personelini linç etmek istediği ve Türk bayrağını kaldırttığı ve Yunan polisinin olaya müdahale ederek olayları yatıştırdığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada ada esnafının Türk tekne personeline hiçbir şey satmadığı da ileri sürüldü. Olayla ilgili konsolosluk nezdinde girişimde bulunulduğu belirtiliyor.

''İKİ ÜLKENİN HÜKÜMETLERİ DURUMA EL KOYSUN''

Yat şirketi yönetilerinden Erhan Berber de "Ege’deki gerginlik iyice artıyor, bunun kimseye bir faydası yok. Hükümetler düzeyinde konuya el konulmalı. Yasal süreç beklenmeli, ancak hükümetler bir araya gelip bu duruma acil çözüm bulmalı. Eğer devletimiz bu konuya müdahil olmazsa daha çok denizcimizin ve şirketimizin canı yanacak. Yabancı turist de Türk kıyılarından kaçabilir, bu ciddi bir uyarıdır" diye konuştu.

Teknedeki personelin kaptan Hakan Tekerek, gemiciler Olcay Garip (27) ve Erman Gökkaya (27) ile yağcı Osman Desti (26), olduğu açıklandı.

DESTEK İÇİN KİLİMLİ’YE GİDECEK

'Tanrıverdi' teknesinin sahibi, kaptan İbrahim Tanrıverdi de yıllardır Yunanların kendilerine bu kâbusu yaşattığını belirtti. Tanrıverdi, "Türk yatçıları olarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bir yangın sticker’i yok diye kaptanı gözaltına alınıp, binlerce euro ceza yazılan tekne olduğunu biliyoruz. Biz Ege’de 10 binlerce tekneci bu mücadeleyi verip turizme milyarlarca euro kazandırırken, Denizcilik Müsteşarlığı ve ilgili bakanlıklarımızı yanımızda görmek isteriz. Ancak ne yazık ki bu mücadelede bu örnekte olduğu gibi yine yalnız bırakıldık. Türk denizcisini Ege’de kaderine terk etmesinler, denizciliği öldürmesinler. Bugün turizm varsa bu mavi yolculuk tekneleri sayesinde vardır. Ayrıca iki ülkenin insanı da bu sektörden para kazanıyor. İnşallah, sağduyu kazanır, aksi takdirde işler çok kötüye gidiyor. Ben de yarın Kilimli’deki arkadaşlarıma destek olmak için tek başıma adaya gidiyorum. Gelmek isteyen varsa benimle gelebilir. Beni de tutuklasınlar bakalım" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Öte yandan denizcilik sektörü yetkilileri Türk Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek, H –Temel adlı tekne ve personelin İstanköy’e getirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirttiler. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Vira Haber