RINA’da yeni kurumsal kimlik

14 Aralık 2017 tarihi itibarı ile, 150 yılı aşkın tarihimizde edindiğimiz tüm uzmanlık, tecrübe ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayan, yeni kurumsal kimliğimizi tüm paydaşlarımıza duyurma mutluluğuna ulaşıyoruz.

RINA ile olan tüm iş ilişkilerinizin değişmeden devam edecek olması yanında, bu sayede grubumuzun dünya çapındaki tüm yetkinlik ve uzmanlıklarına daha rahat ulaşabilmenizi hedeflemekteyiz. Belirtmek isteriz ki, tüm iletişim bilgilerimiz ve bugüne kadar hedeflerinize ulaşmak adına birlikte çalışmakta olduğunuz tüm RINA çalışanları değişmeden kalacak ve size aynı şekilde destek vermeye devam edecektir.

Yenilenmiş kurumsal kimliğimiz, tüm iletişim kanalları ve reklam kampanyalarında bundan sonra aktif olacak, bunun haricinde yasal kimliğimizi oluşturan şirketler ve bunlara ait bilgiler, sadece idari konularla sınırlı olmak üzere kullanılmaya devam edecektir.

Bu değişim, paydaşlarımız olan sizlerin halihazırdaki ve gelecekteki beklentilerine, insan gücümüze, takım çalışmasının getireceği değere, çalışma azmi ve sorumluluklarımıza daha iyi odaklanma imkanı sağlayacaktır. Değişen bir dünyada, bu değerlerin hiçbir zaman değişmeyen değerler olduğunun bilincindeyiz. Bu değerlerin, geleceğin anahtarı ve bizim ve siz paydaşlarımızın sürdürülebilir başarısı için çok önemli olduğunu bilmekteyiz.

Yeni kurumsal kimliğimiz hakkında yenilenmiş web adresimiz www.rina.org ’u ziyaret edebilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

RINA’ya olan sürekli güveniniz için teşekkürlerimizi sunar, bugün, yarın ve gelecekte mükemmel olma yolunuzda size destek olabilmeyi umut ettiğimizi bir kez daha dikkatlerinize sunarız.

Vira Haber