Ören’de bin 500 kişiye yeni iş imkanı

Muğla’nın Milas ilçesinde S.S. Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Kooperatifi tarafından, ilçeye bağlı Ören Mahallesi’nin Sazköy mevkiine, Doğu Akdeniz’in en büyük yat çekek yeri yapılıyor. Ören’e kurulacak olan yat çekek yeri projesi tamamlandığında yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Milas’ın Ören Mahallesi’nde, Doğu Akdeniz’in en büyük mega yat yapım, bakım ve onarım tesisi kuruluyor. Bu amaçla S.S. Yat İmalat Bakım, Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Kooperatifi kuruldu. Kooperatif, ilk olarak; Kemerköy (Gökova) Termik Santrali yapılırken doldurulan bataklık alana yapılan sosyal tesislerin doğusunda kalan 285 dönümlük hazine arazisini 49 yıllığına kiraladı. Yapılacak yat çekek yeriyle ilgili çizim ve tasarım projeleri 25 Eylül 2017 tarihinde teslim edildi. Proje onayı için 19.10.2017 tarihinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Henüz onayı beklenen proje tamamlandığında, Malta Adası’ndan başlayarak, Doğu Akdeniz’in en büyük yat çekek yeri olacak. Projede, 31 dev hangarın yapılması tasarlanan proje tamamlandığında 1500 kişinin çalışması öngörülüyor.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit’in ziyareti sırasında proje hakkında ayrıntılı açıklamalar yapan Bodrum Beton Ltd. ve İTS Ltd. Şirketlerinin yöneticisi Remzi Ozan proje hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

S.S. Yat İmalat Bakım, Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Kooperatifi’ni kurarak ilk girişimi başlattıklarını belirten Remzi Ozan yat yapımı ve çekek yeri için Milas’ın Ören beldesindeki Sazköy mevkiinde, Hazine’ye ait 285 dönümlük alanı iki yıl önce 49 yıllığına kiraladıklarını belirtti. Kiralanan alan üzerine yapılacak çizim ve tasarım projelerinin 25 Eylül 2017 tarihinde tamamlandığını ifade eden Remzi Ozan projelerin tamamlanmasının ardından proje onayı için 19 Ekim 2017 tarihinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğunu anlattı. Remzi Ozan şöyle konuştu:

“Yapılacak tesiste 31 tane büyük hangar yer alacak. Bu hangarlarda mega yatlar yapılabilecek veya mega yatların bakım ve onarımları gerçekleştirilebilecek. Bu boyutta bir tesis sadece Malta Adası’nda var. Yapacağımız tesis, Doğu Akdeniz’in en büyük mega yat yapım, bakım ve onarım tesisi ve çekek yeri olacak. Proje tamamlandığında burada mühendisiyle, yöneticisiyle, işçisiyle 1500 kişi çalışacak. Amacımız, Bakanlık onayı gelir gelmez projeyi en kısa sürede gerçekleştirmek.”

Öte yandan Remzi Ozan’dan proje hakkında bilgi alan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, projenin Milas ve ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek; “Çok önemli bir projeyi başlatmanızdan ötürü sizi kutlarım. Dilerim gerekli onaylar gelir ve en kısa sürede projeyi gerçekleştirirsiniz. Başta Milas ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine çok büyük bir getirisi olacak bu proje için biz de MİTSO olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Vira Haber