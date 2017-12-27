Özbekistan, rotasını İran limanlarına çevirdi

Dünyanın denize ulaşımı en zor ülkelerinden biri olan Özbekistan, ekonomisi için gerekli olan liman çıkışı noktasında yeni bir partnere sahip.

Dünyanın denize ulaşımı en zor ülkelerinden biri olan Özbekistan, ekonomisi için gerekli olan liman çıkışı noktasında yeni bir partnere sahip. İran ve Özbekistan transit kargo taşımacılığı üzerinde anlaşarak iki ülke arasındaki mal taşımacılığının geliştirilmesi için anlaştıklarını duyurdu.

Özbekistan, Orta Asya'da Hazar Denizine çıkışı olmayan ülkelerden biri. Diğer komşularının aksine açık denizlere çıkışı için bir değil birden fazla ülkeyi geçmek zorunda. Kazakistan komşuları Rusya ve Çin üzerinden, Türkmenistan komşusu İran üzerinden, Tacikistan ve Kırgızistan da yine komşuları Çin üzerinden açık denizlere ulaşırken Özbekistan denize kıyısı olan ülkelere ulaşmak için yukarıda adı geçen ülkelerden veya Afganistan'dan da geçmek zorunda kalıyor. "Double landlocked" olarak belirtilen bu duruma sahip dünya üzerinde sadece iki ülke var. Özbekistan ve Lihtenştayn. Bu problemi aşmak için Özbekistan'ın yeni yönetimi çeşitliliği arttırma peşinde.

Özbekistan Ticaret Bakanlığı misafirliğinde gerçekleşen toplantıya İran Ticaret Bakan Yardımcısı Mojtaba Khosrotaj katıldı. Taraflar, ticaret ve ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu ve büyüme olasılıklarını görüştü. İki ülkenin temsilcileri nakliye ve transit kargo taşımacılığı alanlarında daha fazla işbirliği hedefiyle çeşitli anlaşmalara imza attı.

Ayrıca, taraflar, 2018 yılının ilk yarısında Tahran'da ticaret, ulaşım ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin hükümetler arası komisyonun toplantılarını düzenli olarak düzenlemeye karar verdiler. Geçtiğimiz Ekim ayında Özbek-İran ticaret forumu Tahran'da yapılmıştı. Ardından taraflar arasında 25 milyon doları aşan ticaret anlaşmaları imzalandı. Ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, 2018-2019 arasındaki işbirliği programını imzaladılar.

İran ve Özbekistan'ın yakınlaşması Özbekistan'ın eski ticaret rotası olan Rusya'nın giderek arka plana atılması olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Özbekistan, Kırgızistan ve Çin arasındaki ticaret rotası için yapılan Taşkent-Oş-Kaşgar yolu gibi projeler de yine bu "denize iki kez kıyısı olmayan" ülkenin ticari esnekliğini geliştirme amacı güdüyor.

Vira Haber