41 balıkçı gemisine avcılıktan çıkma desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından balıkçı gemisini avcılıktan çıkaranlara verilecek destek için 41 balıkçı gemisi sahibi başvuruda bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği, 13 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlenmişti.

Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nde (SUBİS) kayıtlı gemiler destekleme kapsamına alınırken, iç sularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler kapsam dışında tutulmuştu.

161,1 milyon TL destek verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuya ilişkin açıklamasında, 2012 yılından bu yana gönüllülük esasına göre balıkçı gemisini avcılıktan çekenlere gemi boyuna göre desteklemede bulunduklarını anımsatarak, 2012-2017 yıllarında 10 metre ve üzeri boylarda bin 225 balıkçı gemisinin filodan çıkarıldığını, karşılığında balıkçılara 161,1 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirmişti.

Avcılıktan çıkanlara metre başına 10-45 bin lira destek

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği kapsamında, 13 Ekim – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında desteklemeye başvuran balıkçı gemileri listesini açıkladı.

Bu yıl gemi boyu 10-20 metre olanlara metre başına 10 bin lira, 21-30 metre olanlara metre başına 15 bin lira, 31-34 metre olanlara metre başına 20 bin lira, 35-38 metre olanlara metre başına 30 bin lira, 39-45 metre olanlara metre başına 40 bin lira, 46 metre ve üzeri olanlara metre başına 45 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklanan listedeki gemilerin, genellikle 10 metreden biraz büyük gemiler olması dikkat çekti.

Vira Haber