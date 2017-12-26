Çin, yeni güdümlü füze fırkateynini suya indirdi

Çin, 16 Aralık'ta Şanghay'daki Hudong-Zhonghua Tersanesi'nde Tip 054A (NATO çağrı adı: Jiangkai II Sınıfı) güdümlü füze fırkateynini suya indirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) hizmetinde halihazırda 25 adet Tip 054A fırkateyn bulunuyor. Bunlara yapım aşamasındaki dört adet platform da eklenecek. Eski Tip 053 fırkateynlerin yerini almak amacıyla tasarlanan Tip 054A, donanmanın muharebe gemilerinin büyük bir kısmını teşkil ediyor.

İlk Jiangkai II Sınıfı fırkateyn, 2005 yılında hizmete girdi. 'Hayalet' firkateyn, orta menzilli HQ-16 hava savunma füzeleri ve 32 hücreli dikey fırlatma sistemi (VLS) ile donatılıyor. Fırkateynler ayrıca denizaltı savunma harbi için torpidolarla silahlandırılıyor.

C4Defence2de yer alan habere göre, Tip 054A güdümlü füze fırkateynleri, Güney Çin Denizi'nde refakat ve karakol görevlerinde kullanılıyor.

Vira Haber