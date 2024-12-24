Türk Denizciliğinde DÖDER ile Zirveye

Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından katılan 2500’den fazla denizci öğrenci ve sektörün önde gelen protokol üyelerinin katılımıyla, 15 Aralık 2024 tarihinde ‘Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti!

26. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan KURT, Türkiye’nin dört bir yanından gelen denizci öğrencileri selamlayarak sözlerine başladı. Yıllardır denizci öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmekten ve gelişimlerine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu belirten KURT; mottosunun ‘Daha iyi bir yarın daha iyi bir DÖDER.’ olduğunu belirterek, dernek üyelerine ve mezunlarına teşekkürlerini iletmesinin ardından konuşmalarını sonlandırdı.

25. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Açelya KARA, konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı. Öğrencilere, derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu olduğunu değil, dostlar meclisi haline geldiğinin de altını çizdi. Son olarak dernek üyelerine, zirve içerisinde gördükleri öğrencilerin, en değerli dostları olabileceğini bir kez daha vurguladı.

23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir IŞIK, konuşmalarını yapmak üzere sahnede yerini aldı. Sektörde aktif olarak çalıştığını ve bir açık olduğu düşündüğünü ifade ederek bu durumun zirvedeki öğrencilere bir fırsat olabileceği konusuna dikkat çekti. Sözlerini ise ‘Öğrenciyken çalışmaktan asla çekinmeyin!’ diyerek sonlandırdı.

22. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Fatih YAZAR, konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıktı. Sözlerine, 25 yıl önce temeli atılarak bu denli bir seviyeye gelen dernek için gururlandığını belirterek başlayan YAZAR, DÖDER’in bir network okulu olduğunu ve böylesine bir eğitimin kolayca verilemeyeceğinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

18. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can SERBEST, konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edildi. Bu kalabalık öğrenci grubu içerisinde karamsarlığa kapılmak yerine dernek üyelerinin ileride iş arkadaşları olabileceğini belirtti. Konuşmasına son vermeden önce ‘Hepimiz buraya sıfırdan çalışarak geldik. Bu dernekte ilk görevim mikrofon tutmaktı. Hepiniz bu seviyeye gelebilirsiniz.’ tavsiyesinde bulundu.

Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Nildeniz Sütçü Şen, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahnedeki yerini aldı. Zirvedeki öğrencileri karşısında görüp ne kadar gurur verici bir tablo olduğunu, böyle bir organizasyonda yer aldığı için ve kız öğrencileri de zirvede gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gemi Mühendisleri Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi, Denizci Öğrenciler Derneği 6. Yönetim Kurulu Başkanı ve ART Tersane Müdürü Sayın Salih Bostancı, konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıktı. Kendisinin başkanlık yaptığı dönemde düzenlediği kongre içerisinde yaşadığı çeşitli sıkıntılardan ve zorluklardan bahsetti.

Denizci Öğrenciler Derneği Kurucu Başkanı ve DİTAŞ Denizcilik Genel Müdürü Hakan KARACA, sahneye çıkmasının ardından sözlerine ‘’Bu başarı hepimizin!’’ diyerek başladı. Denizciliğin sadece meslek olmadığını, geleceğe dair bir ideal olduğunu vurgulayan KARACA, bu amaca hizmet etmenin hepimizin görevi olduğunu belirtti. Özellikle kadın denizciler için Vehbi Koç Vakfı ile yürütmekte oldukları projeden ve onlara destek olduklarını dile getirdikten sonra sözlerini ‘’Bu zirve sadece bir araya gelmek değil, birlikte düşünmek demektir.’’ diyerek tamamladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca, sahnede yerini almasının ardından sözlerine ‘’Yüzyılımız mutsuzluk zamanı, umutlarımız ise zayıf.’’ diyerek başladı ve insanların farklı düşünmesi gerektiğini, bunu başarabilmek için ise farklı bakış açılarına sahip olunması gerektiğini vurgulayarak sürdürdü.

CANCA, denizci öğrencilere sunulan değerlerin iyi bilinmesi gerektiğini ve onlardan önce gelen neslin tecrübelerini dikkatle dinlemeleri gerektiğini de söyledi.

Son olarak, girişimci olurken etik değerler edinilmesi konusuna değinen CANCA ‘’Sizi vicdanınız ve cüzdanınız arasında bırakacaklar, siz vicdanınızı seçin…’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından hız kesmeden 1. Panel başladı.

1.PANEL – MAVİ VATAN’IN SESSİZ KORUYUCULARI: DENİZALTILAR

Konuşmasını yapmak üzere, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın Özden sahneye çıktı. Su üstü gemilerin savaş anında yeterli olmadığını belirterek ülkelerin üçüncü dünya savaşı için hazırlandığını ve bu savaşa hazırlıklı olunması gerektiği söylemesinin ardından konuşmalarına başladı.

‘’Zor zamanlar güçlü liderler yetiştirir.’’ sözü ile güçlü olmamız gerektiğini ve bu gayede denizaltıların çok önem arz ettiğini vurguladı.

ÖZDEN, devamında ise denizaltıların tarihçesinden bahsederek denizci öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada ilk defa torpido atarak gemi batıran Abdülhamit Submarine Denizaltısı gibi önemi büyük olan birçok denizaltının da öneminden bahsetti.

Konuşmasına Türkiye’de aktif olarak bulunan 11 denizaltının özelliklerinden bahsederek devam eden ÖZDEN, Piri Reis denizaltısında 8 gün seyir yapmasının ardından fahri denizaltıcılık belgesi aldığını ve bir savaş anında en ön safhada bulunan asıl gemilerin denizaltılar olduğuna dikkat çekti. Denizaltılarda hiçbir şekilde ışık görmeden aylarını suyun altında geçirmek durumunda kalan mürettebatlar için çok büyük bir vatan sevgisi olmadan yapılabilecek bir iş olmadığını vurguladı.

Bir gemi inşa mühendisi olarak hayalini ‘’Vatanıma verebileceğim en iyi şeyin denizaltı teknolojisini öğrenmek,’’ şeklinde nitelendirdiğini ve son olarak ‘’Türkiye’de bir şey yapılmıyorsa, biz yapmadığımız için olmuyordur; önce bunun sorumluluğunu alalım!’’ sözleriyle konuşmasını tamamlayıp, alkışlarla sahneden ayrıldı. Birinci oturumun ardından yarım saatlik molayla ikinci panel başladı.

2. PANEL: TÜRK BOĞAZLARINDA HAKİMİYET: KIYI EMNİYETİ

Günün ikinci konusu olan ‘’Türk Boğazlarında Hakimiyet: Kıyı Emniyeti’’ paneli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Kaptan Kadir TÜRKSOY’un sunumlarıyla gerçekleşti.

Kpt. Kadir TÜRKSOY, Türk Boğazlarında hakimiyet sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü denizci öğrencilere tanıtarak konuşmasına başladı.

Bu tanıtımın içerisinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün faaliyet konuları ve hizmet alanlarını anlatmasının ardından yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait deniz platformları kurtarma başta olmak üzere 101 adet gemiden söz edildi.

İstanbul Boğazı’nın coğrafik olarak riskler taşıdığını belirten TÜRKSOY, gerçekleşen akıntılar, sis ve kar fırtınası gibi özellikleri sebebiyle dünyanın en riskli boğazı olduğunu ve tüm bu risklere rağmen gemi trafiğinin her geçen gün artıyor olmasının altını çizdi. Gemi trafiği neticesinde gerçekleşen yük miktarının ise 2024 verilerine göre 413 milyon ton olduğunu ve %37’sinin ise petrol başta olmak üzere tehlikeli yüklerin kapsadığını belirtti.

İstanbul Boğazı’nda yaşanan deniz kazalarına da değinen Türksoy, kazalara yönelik gerçekleştirilen müdahalelerden bahsetmesinin ardından Haydarpaşa önünde aniden arıza yapan gemiyi acil kurtarma botlarının müdahaleleri sayesinde operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bu operasyonun videosu öğrencilerle paylaşıldı.

Yoğunluk ve risk derecesi oldukça fazla olan İstanbul Boğazı’nda ise trafik nasıl yönetiliyor sorusuna ise, GTH Merkezleri cevap oldu.

204 mil ve toplamda 7 şirketten oluşan GTH, merkezinin 7/24 çalıştığını, 16 baş mühendis barındırdığını ve mühendislerin ise uzakyol gemi kaptanlığı ehliyetinin olmasını şart koştuklarını belirtti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait olan arama kurtarma gemisi Nene Hatun’un İskenderun’da yaşanan deprem kaynaklı liman yangınında; Kafkametler Gemisi’nin ve Batuhan A. Gemisinin arama kurtarma operasyonunda da bulunduklarını belirterek sözlerini tamamladı. 45 dakika ara sonrasında üçüncü ve son panel olan ‘YEŞİL DÖNÜŞÜM: DENİZCİLİKTE BUGÜNKÜ ADIMLAR, YARINKİ HEDEFLER’ başladı.

3. PANEL: YEŞİL DÖNÜŞÜM: DENİZCİLİKTE BUGÜNKÜ ADIMLAR, YARINKİ HEDEFLER

DİTAŞ Denizcilik Gemi Operasyonları Direktörü Sayın Kpt. Fatih ER’in katılımlarıyla ‘’Yeşil Dönüşüm: Denizcilikte Bugünkü Adımlar, Yarınki Hedefler’’ adlı panel ise günün son paneli oldu.

‘’Çevreye duyarlı operasyonlar hayatımızın bir parçası,’’ sözleriyle konuşmasına başlayan DİTAŞ Denizcilik Gemi Operasyonları Direktörü Sayın Kpt. Fatih ER, denizci öğrencilere interaktif bir öğrenim deneyimi sundu.

1.5’ kavramının denizci öğrencilere neyi ifade ettiğini soran ER, ‘’Her şey aslında 1.5 için!’’ diyerek sözlerine devam etti. Her sene artan sıcaklıklarda dengenin sağlanmaması halinde kuraklık, yangın ve göç gibi daha önce hiç deneyimlenmeyen iklim değişikliklerinin olabileceğini vurguladı. Bu iklim değişikliklerinin denizciler için de zorluk yarattığını ve bu sene yaşanan fırtına düzeylerinin de hiç tahmin edilemeyecek düzeyde olduğunun da altını çizdi.

Yeni inşa konusuna da değinen Fatih ER, yelkenli gemilerin tekrardan hayatın bir parçası olduğunu belirtti. Proje gemisi olan ‘’NEOLINE’’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve hesaplamalara göre %90 yelken gücüyle gideceğini aktarmasının ardından rotalarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Panel ise denizci öğrencilerin soruları eşliğinde devam ederek sonlandı.

26. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Ekibi’nin kapanış konuşmalarının ardından Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen denizci öğrencilerle birlikte son buldu.

Vira Haber