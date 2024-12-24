Yang Ming, Arkas Bunker'la Yola Devam Dedi

Arkas Bunker’dan ilk biyoyakıt ikmalini kasım ayında yapan Yang Ming, çevreci “Bio24F” ürününü karbon ayak izini azaltmada somut bir adım olarak görüyor. Yang Ming bu kapsamda, biyoyakıt Bio24F’ten duyduğu memnuniyet neticesinde Arkas Bunker’dan ikinci ikmalini de aralık ayında gerçekleştirdi.

Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, “Uzun süren titiz çalışmaların ardından ISCC Sertifikamızı alarak Türkiye’nin denizcilik yakıtlarında ilk Bio24F ikmalini gerçekleştirdik. Artık adımlarımız daha hızlı. Bugün dünyanın önde gelen armatörlük şirketlerinden Yang Ming’e ikinci kez Bio24F ikmali yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim için adeta bir mihenk taşı niteliği taşıyan bu ikinci ikmal, ilk yakıt ikmali sırasında elde ettiğimiz olumlu sonuçlar ve yakıtın performansından duyulan memnuniyetin bir göstergesi.

Bio24F kullanımının, armatörlerin AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamındaki karbon vergisi yükümlülüklerini azaltmanın yanı sıra CO2 emisyonlarını da önemli ölçüde düşürdüğünü gözlemledik. Yakıtımızın son derece olumlu özelliklerine hep birlikte şahit olduk. BIO24F adını verdiğimiz biyoyakıtı Arkas Line gemilerinde kullanırken aynı zamanda diğer armatörlerimize de sunuyoruz. Tecrübeli ekip arkadaşlarım ve iş ortaklarımızla birlikte biyoyakıtlar üzerinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuklarında gemilerine özel çözümlerle daha temiz denizlere ulaşmak için tüm armatörlerimizin yanındayız” dedi.

Arkas Bunker, Türkiye’de denizcilik yakıtlarında Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasını (ISCC) alan ilk şirket konumunda. Şirket bugün, çevreci ve karbon emisyonunu önemli ölçüde düşüren biyoyakıt kullanımını tüm armatörlere sunuyor. Bio24F ikmaline yılın ikinci çeyreğinde başlayan Arkas Bunker, 2024 yılı Mayıs ayında Arkas Line’nın gemisi Matilde A’ya ikmal gerçekleştirmişti.