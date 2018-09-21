Türk gemi inşaatı sektörü dünyanın parlayan yıldızı

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, "Temel amacımız, gemi inşa sanayisinin, son dönemde özellikle askeri gemilerle beraber gerçekleştirdiği yüzde 70'e varan yerlilik oranını bir miktar daha artırabilmek ve bunu diğer ticari gemilerde de yaygınlaştırabilmek." dedi.

Özdemir, Türkiye'deki tersanecilik sektörünün geldiği nokta ve GİSBİR'in amaçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz taşımacılığının ve gemi inşaatı sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Özdemir, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Diğer türlere göre deniz taşımacılığının daha güvenli ve ucuz olduğunu belirten Özdemir, Türkiye'nin son dönemde her alanda olduğu gibi denizlerde de kendini göstermeye başladığını, özellikle gemi inşasında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardığını dile getirdi.

Özdemir, deniz taşımacılığının enerji tüketimi açısından daha verimli olduğuna dikkati çekerek, "Küresel iklim değişikliğinin de önem kazandığı bu dönemde, gemi taşımacılığı ayrı bir önem kazanıyor. Deniz taşımacılığı bu anlamda hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Her geçen gün daha yenilikçi ve daha teknolojik gemiler söz konusu olacak. Bu hem gemi inşa sektörü için hem de yerli üretici için aslında yeni pazarlar, yeni ürünler ve biraz daha inovasyon anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Denizciliğin Türkiye'de her zaman önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Özdemir, hem gemi inşa alanında hem de deniz işletmeciliği alanında sektörün bir bütün olarak çok iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını aktardı.

Özdemir, GİSBİR olarak hem sektörün gelişmesi hem de Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinin artması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Temel amacımız, gemi inşa sanayisinin, son dönemde özellikle askeri gemilerle beraber gerçekleştirdiği yüzde 70'e varan yerlilik oranını bir miktar daha artırabilmek ve bunu diğer ticari gemilerde de yaygınlaştırabilmek. Bu anlamda, özellikle Tekirdağ ve Çorlu bölgesi yerli üreticilere çok ciddi potansiyel bir bölge. Hem pek çok üreticiye sahip olması, hem de bu üreticilerin aslında nitelikli ürünler üretiyor olması, bizim sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"Donanmanın en büyük gemisiyle ilgili çalışmalar sürüyor"

Türkiye'nin askeri gemi inşasındaki ilerleyişine değinen Özdemir, "Türkiye'nin aslında tüm askeri gemi projelerinde kendini tüm dünyaya kanıtladığını düşünüyoruz ve önümüzün çok daha açık olacağını da değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki tersanelerde istenilen bütün niteliklere sahip gemilerin üretilebildiğini ve bunlara askeri gemilerin de dahil olduğunu anlatan Özdemir, uluslararası pazarda Türkiye'nin kendini kanıtladığını ve ciddi siparişler alındığını söyledi.

Özdemir, "Milli Gemi Projesi (MİLGEM) o kadar büyük bir başarıyla sonuçlandı ki devam eden bütün askeri gemiler Türkiye içerisinde yapıldı ve şu anda artık ihracatın da önü açıldı. Devletler arası anlaşmalarla şu an biz askeri gemileri dünyaya sunabilir durumdayız. Şu anda son olarak Türk donanmasının en büyük askeri gemisiyle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bu gemi yaklaşık 230 metre boyunda olacak." şeklinde konuştu.

Vira Haber