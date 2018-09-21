Vali Su, "Bilim 2" gemisini inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Kampüsü Deniz Bilimleri Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar ve deniz canlıları hakkında yetkililerden bilgi alan Su, Kumkuyu Marina’daki enstitüye ait 'Bilim 2' araştırma gemisini gezerek, incelemelerde bulundu.

Geminin kaptan köşküne de çıkan Su, "Bilim 2 gemisi içerisindeki bilimsel çalışmalar ve teknolojik donanımı ile bilim kurgu filmlerini aratmayan yapısı var. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırmalarının neden çok güçlü bir yapıda olduğunu gemiyi gezince daha iyi anlıyor insan. Türkiye ve dünya balıkçılığına yön veren araştırmalar yapmak herkesin harcı değil" dedi.

Vira Haber