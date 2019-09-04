Türk işadamına ABD’de 27 ay hapis

Merkezi İstanbul’da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi’nin sahibi Reşit Tavan’ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Türk vatandaşı olan Tavan, Ramor Grup aracılığıyla İran’ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen Nisan ayında kabul etmişti. Bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

Mahkemeye sunulan deliller, Tavan’ın Madkandalou’ya bağlantılı İranlı yetkililerle, ABD kaynaklı bu ekipmanın yüksek hızlı füze hücum botu prototipi geliştirmede kullanılması için işbirliği yaptığını ortaya koydu. Bu tip hücum botunun da İran ordusu ya da donanması için geliştirildiği belirtildi.

29 Ağustos’taki karar duruşmasında bölge mahkemesi hakimi, yaptırımların bu şekilde ihlal edilmesinin ABD’nin ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Hakim ayrıca Reşit Tavan’ın bu suçtaki rolünün, daha yüksek rütbeli İranlı yetkililerin kontrolü ve yönetimindeki projeyle bağlantılı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Suçun işlendiği 2013 ile 2015 yılları arasında, bu ticari işlemlerle ilgili kimsenin ABD Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ya da Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden izin almaya çalışmadığı da vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı, aynı suçlamayla karşı karşıya olan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu’nunsa kaçak olduğunu belirtti.

Tavan'ın avukatı Nejla Lane müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydederken, isminin aklanmasını istediğini söyledi. Avukat ayrıca 40 yaşındaki işadamının önümüzdeki haftalarda kefaletle serbest bırakılması için başvuracaklarını ekledi.

Türkiye'nin Chicago Konsolosluğu'ndan temsilciler de ihtiyaç olması durumunda Tavan'a destek olmak için duruşmada yer aldı.

Romanya'da tutuklanmıştı

Reşit Tavan ABD'li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya'da 8 Haziran'da tutuklanmıştı. İran'a karşı yaptırım ve ambargo rejimini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında ABD tarafından verilmiş yakalama emri olan işadamı tutuklandıktan kısa bir süre sonra ABD'ye iade edilmişti.

Tavan'ın avukatı Lane'in ifadesine göre işadamı hayatında ABD'de hiç bulunmadı.

Vira Haber