Oltalar atıldı denizden büyük ödül çıktı

D-Marin Didim ve DOST (Didim Offshore Sportfishing Tournament), sportif ve amatör balıkçılık tutkunlarını yeni bir yarışmada bir araya getirdi. Her yıl heyecanla beklenecek Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması’nın ilki, 29 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihlerinde D-Marin Didim ev sahipliğinde Güllük Körfezi’nde gerçekleştirildi.

Başhakemliğini Uluslararası Sportif balık avı Derneği (IGFA) Türkiye temsilcisi Dr. Serdar Günseren’in yaptığı turnuvada, yarışma için uygun donanıma sahip tekneler, sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yörede bulunan Mavi Kanat Orkinos, Kılıç Balığı, Sinarit, Trança, Fangri, Akya, Lambuka gibi balıkları aradı. Turnuva kuralları dahilinde puanlanan balıklar ekiplere sürpriz ödüller kazandırdı.

Turnuvanın en büyük balığı Cano 1 teknesi Can Özer ve ekibi tarafından tutuldu. Turnuvanın birincisi Albatros teknesi Adil Sani Konukoğlu ve ekibi oldu. Turnuvanın ikinciliğini Bluefin teknesi Turgut Konukoğlu ve ekibi, üçüncülüğü ise Shamu teknesi Sinan Kuran ve ekibi aldı. Turnuvanın D-Marin özel ödülü Black Lion teknesi Ümit Seri ve ekibine verildi.

Turnuvanın en büyük ödülü olan Yakala & Bırak kategorisinin kazananı ise tutulan balığı sağlıklı bir şekilde suya geri bırakan Xanadu teknesi ile Murat Kırca ve ekibi oldu. Turnuvada dereceye giren ekiplere D-Marin Didim tarafından büyük ödüller verildi. Turnuvanın birincisine 6 aylık ücretsiz bağlama, ikincisine 3 aylık ücretsiz bağlama, üçüncüsüne ücretsiz çekme & atma hizmeti, özel ödüle 1 aylık ücretsiz bağlama ve turnuvanın en büyük ödülü olan Yakala & Bırak kategorisine 9 ay ücretsiz bağlama verildi.

Turnuva D- Marin Didim, Mega Balık, Gladius Mini Drone, Arvento, Raymarine, Seafari Fishing, Müze Kart, Igloo, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Kılıç, Asmira Marine, Yacht Türkiye, Naviga ve Motor&Boat tarafından desteklendi.

Son yıllarda dünyanın en popüler doğa sporları arasında sayılan “sportif balıkçılık” ülkemizde de binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu spor için oldukça elverişli denizlere sahip olan ülkemizde birçok doğa ve deniz sever, düzenlenen balık avı turnuvalarına büyük bir ilgiyle katılıyor. Dost gerçekleştirdiği etkinlikle önemli bir deniz turizmi olan sportif balıkçılığıyla çevreye önemli bir katkı sağlamak, turizme, ekonomiye, Doğu Akdeniz çanağında marinacılık ve yatçılık sektörünün gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmak; iş ortaklarına değer yaratarak, sürdürülebilir çevre ve balıkçılık konusunda önemli bir farkındalık yaratmayı amaç ediniyor. DOST, Türkiye’de sportif balıkçılığa yeni bir kapı daha açan yarışmanın önemli bir toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamayı amaç ediniyor.

Vira Haber